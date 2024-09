Muzicianul brazilian Sergio Mendes a murit la vârsta de 83 de ani. Este vorba despre marele artist care care a contribuit la popularizarea bossa nova și samba în rândul publicului occidental. Tragicul anunț a fost făcut chiar de familia lui.

Lumea muzicii l-a pierdut pe Sergio Mendes

Regretatul artist a fost conducător de orchestră și compozitor. Printre multe altele, el este cunoscut pentru succesul pop latin Mas Que Nada, dar și pentru interpretarea braziliană a unor cântece englezești. Câteva exemple sunt „The Look Of Love” și „The Fool On The Hill al Beatles”.

De-a lungul timpului, Mendes a înregistrat mai mult de 35 de albume. Multe din acestea au primit discul de aur sau de platină în SUA, scrie BBC.

El a primit și o nominalizare la Oscar în 2012 pentru compunerea cântecului Real in Rio din filmul de animație Rio.

A părăsit această lume în pace

Familia regretatului artist a oferit mai multe informații. Potrivit acestora, Mendes „a murit în pace” joi, la Los Angeles. El era înconjurat de soția și copiii săi.

Totuși, nu a fost furnizată o cauză oficială a morții. Anterior, familia a declarat că Mendes suferea de long-Covid. Este cunoscut faptul că muzicianul avea probleme respiratorii de la sfârșitul anului 2023.

„În ultimele câteva luni, sănătatea sa a fost provocată de efectele COVID pe termen lung”, a informat familia lui.

A cântat ultima dată în noiembrie 2023

Familia lui amintește și de faptul că regretatul artist a cântat ultima dată în noiembrie 2023, în săli pline și extrem de entuziaste la Paris, Londra și Barcelona

La finalul mesajului, urmașii lui subliniază că Mendes „ne lasă o moștenire muzicală incredibilă de peste șase decenii de un sunet unic”.

Mendes s-a născut în Niteroi, Brazilia

Mendes a fost fiu al unui medic. El s-a născut în Niteroi, Brazilia. A studiat inițial pianul clasic, cu intenția de a deveni pianist de concert.

Totuși, viața i s-a schimbat în 1956, când a ascultat primul său disc de jazz. Era „Take Five ” al muzicianului american Dave Brubeck. Acela a fost momentul în care și-a abandonat studiile.

Și-a părăsit țara din cauza dictaturii militare

Ulterior, a început să cânte în cluburile de noapte din Rio de Janeiro. Era momentul în care a izbucnit nebunia bossa nova.

Amintim că prima lui înregistrare, Dance Moderno, a fost lansată în 1961 la casa de discuri Philips Records.

El a părăsit Brazilia trei ani mai târziu pentru SUA din cauza dictaturii militare din țara lui.