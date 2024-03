Martin Greenfield a fost un supraviețuitor al Holocaustului. El a devenit celebru drept croitor pentru președinții și vedetele din Statele Unite. Greenfield a încetat din viață miercuri, la vârsta de 95 de ani, conform anunțului publicat de New York Times (NYT). Acesta este considerat o adevărată „legendă” a succesului în ceea ce privește imigrația în America.

Martin Greenfield s-a născut sub numele Maximilian Grünfeld în 1928. El provenea dintr-o familie evreiască bogată, dintr-un sat din Cehoslovacia, astăzi în Ucraina.

Croitorul a avut o viață marcată de tragedia Holocaustului. În ciuda tuturor probabilităților, el a scăpat de la moarte în lagărul de concentrare Auschwitz și, cu doar zece dolari în buzunar, a găsit refugiu în Statele Unite.

În New York, Martin Greenfield a deținut unul dintre cele mai prestigioase ateliere de croitorie din lume. A îmbrăcat mii de personalități americane celebre. Printre clienții săi se numără șase președinți, inclusiv ultimii trei – Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden.

Dintre vedete, atât din lumea filmului, muzicii, cât și a sportului, îi amintim pe: Frank Sinatra, Paul Newman, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson și Kobe Bryant. De asemenea, a creat costume pentru mafiotul Meyer Lansky!

Conform fiului său, Tod Greenfield, Martin Greenfield a trecut în neființă miercuri, la un spital din Long Island, situat la est de New York. Această tristă veste a fost confirmată de fiu și relatată de New York Times.

Într-un articol memorial dedicat lui Greenfield, New York Times remarcă că tragediile și realizările pe care le-a trăit Greenfield reflectă în mod emblematic povestea clasică a imigrației în America.

Tânărul Maximilian Grünfeld a fost capturat și încarcerat într-un lagăr de exterminare în timpul adolescenței, fiind apoi forțat să muncească în spălătoria de haine a naziștilor.

În memoriile sale, citate de New York Times în 2014, Greenfield povestește cum a fost pedepsit și obligat să repare gulerul unei cămăși, pe care din greșeală l-a rupt. Aceasta aparținea unui gardian din lagăr.

În timpul detenției, Greenfield primește lecții de croitorie de la un alt prizonier și reușește să repare cămașa ruptă. Impresionat de rezultatul muncii sale, hotărăște să păstreze cămașa și să o ascundă sub propria uniformă.

„În prima zi când am purtat această cămaşă, am înţeles că hainele au putere”, îmi amintea croitorul Greenfield în „Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents’ Tailor”.