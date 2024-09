Doliu în România! A murit actorul Liviu Crăciun

Liviu Crăciun, unul dintre actorii Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, a murit! A decedat la onorabila vârstă de 89 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut de către colegii săi. Cei care doresc să îşi ia rămas bun de la el o pot face miercuri, 25 septembrie 2024, la ora 11:00, la Cimitirul Cernica 2, str. Poet George Ţărnea, comuna Pantelimon.

„Cu adâncă tristeţe ne luăm rămas bun de la actorul Liviu Crăciun, care ne-a părăsit într-o zi senină de septembrie. (…) Amintirea sa va rămâne vie prin rolurile memorabile pe care le-a întruchipat pe scenă şi pe ecran, dar şi prin bunătatea şi generozitatea sa, care au lăsat o amprentă de neşters în inimile celor care l-au cunoscut. Drum lin către stele!”, au transmis colegii lui.

„Dumnezeu să-l odihnescă! / Trist…a plecat cu multi ani de prietenie si de teatru de care ne bucuram de cate ori stateam de vorba…Drum lin in lumina! / Condoleanțe familiei! / Amintire veșnică, Dumnezeu să-l odihnească în pace! / Condoleanțe familiei! Dumnezeu să îl odihnească în Pace și Lumină! / Dumnezeu să-l ierte! /

Din pacate, am mai primit o veste trista, desi imi doresc sa postez lucruri frumoase. Ne-a mai parasit un om de valoare, actorul Liviu Craciun, care ne-a fost alaturi dintotdeauna. Personal, ma inclin si ii aduc un ultim omagiu, onorata fiind ca l-am cunoscut. Ptr dansul eram Nicoletuta. Ne-a lasat scris ca amintire in albumul aniversar „UARF -30 de ani de cinematografie”, pe care l-am editat in 2023, cateva ganduri si cuvinte emotionante si importante. Il vom conduce pe ultimul drum miercuri, ora 11.00, la cimitirul Cernica 2, Str. Poet George Țărnea, comuna Pantelimon. Dumnezeu să îl aibă în pază! Condoleante familiei.”, au scris românii pe rețelele sociale.

Despre Liviu Crăciun

Liviu Crăciun a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, clasa profesor Marietta Sadova, promoţia 1957. A avut o carieră versatilă, activând în film, teatru, televiziune şi radio.

La Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti a jucat din anii ’60 până în anul 2004, colaborând cu regizori de renume, precum Moni Ghelerter, Sică Alexandrescu, Ion Cojar, Grigore Gonţa și Gelu Colceag. Ultimul său rol acolo a fost Vornicul Jurj în „Apus de soare”, de B. Şt. Delavrancea, în regia lui Dan Piţa (2004).