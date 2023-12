Doliu uriaș în lumea filmului. A murit nume de legendă. Este vorba despre David Leland. Remarcabilul regizor a semnal un celebrul film din anii 1980 „Wish You Were Here”. El este și scenaristul unei serii de producții TV britanice apreciate, precum „Made in Britain”, „Mona Lisa” și „Personal Services”.

Cunoscutul regizor s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani.

Agenția sa, Casarotto Ramsay and Associates, a informat că Leland a trecut în neființă duminică, în prezența familiei sale. Aceștia au venit și un un ultim mesaj.

Cunoscutul regizor și-a iubit familia și echipa de fotbal Arsenal

Cunoscutul regizor o lasă în urmă pe soția sa, Sabrina, cele patru fiice, fiul său și cei șase nepoți.

„Îi supravieţuiesc soţia sa, Sabrina, cele patru fiice, fiul său şi cei şase nepoţi… pe care i-a iubit aproape la fel de mult ca pe clubul de fotbal Arsenal”.

David Leland și-a început cariera ca actor

Născut în 1941, David Leland și-a început cariera inițial ca actor la Central School of Speech and Drama, fiind unul dintre pionierii fondării Drama Centre în 1963. În anii 1970, a avut roluri mici în filme precum „One Brief Summer”, debutul regizoral al lui John Mackenzie, „Gawain and the Green Knight” alături de Murray Head și „The Pied Piper” regizat de Jacques Demy.

Cu toate acestea, a descoperit o pasiune mai mare pentru scriere și regie. A debutat ca regizor pentru premiera mondială a celor două piese scurte ale lui Michael Palin și Terry Jones, „Their Finest Hours”, la teatrul Crucible din Sheffield în 1976.

De asemenea, a angajat-o pe Victoria Wood să scrie piesa „Talent” în 1978 pentru același teatru. În 1977, Leland l-a distribuit pe Pierce Brosnan, și el absolvent al Drama Centre, în premiera britanică a piesei lui Tennessee Williams, „The Red Devil Battery Sign”, la Roundhouse din Londra.

Filmul care i-a adus recunoașterea internațională

Apoi, Leland s-a dedicat regiei. A debutat în 1987 cu comedia dramatică din timpul războiului „Wish You Were Here”. Cu Emily Lloyd în rol principal, filmul, inspirat din experiențele lui Leland, a fost un succes popular. Ulterior, a regizat comedia „Checking Out”, cu Jeff Daniels în rol principal și produsă de HandMade Films a lui George Harrison.

Deși a fost apreciat, a înregistrat un eșec financiar. Cu toate acestea, Leland s-a întors în Marea Britanie și a avut succes cu filme precum „The Big Man”, cu Liam Neeson în rolul unui luptător de arte marțiale din Glasgow, și „The Land Girls”, o dramă despre femeile angajate în agricultură în timpul războiului, cu Catherine McCormack, Rachel Weisz și Anna Friel în rolurile principale.

Ulterior, Leland a regizat un episod din miniseria TV „Band of Brothers” în 2001, câștigând un premiu Emmy pentru regie remarcabilă. În 2011, a colaborat cu Neil Jordan la serialul TV istoric „The Borgias”, avându-l pe Jeremy Irons în rolul principal. A scris și regizat mai multe episoade în cel de-al doilea sezon al serialului, după ce s-a alăturat ca producător și co-showrunner.