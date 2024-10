Cissy Houston, mama regretatei Whitney Houston, a murit la vârsta de 91 de ani

Cissy Houston, cântăreață renumită și mama regretatei Whitney Houston, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, luni, 7 octombrie, în casa sa din New Jersey. Familia ei a confirmat vestea, precizând că Houston se afla sub îngrijire paliativă, suferind de boala Alzheimer.

Într-o declarație emisă de familia Houston, aceștia au împărtășit durerea lor profundă.

„Am pierdut matriarhul familiei noastre. Cissy a fost o figură puternică și impunătoare în viețile noastre. O femeie cu credință și convingere profundă, căreia îi păsa foarte mult de familie, slujire și comunitate. Cariera ei de peste șapte decenii în muzică și divertisment va rămâne în inimile noastre. Suntem înduioșați de sprijinul dvs. generos și de revărsarea dvs. de iubire în această perioadă profundă de durere”, au transmis aceștia, potrivit Associated Press.

O viață dedicată muzicii și credinței

Cissy Houston s-a născut Emily Drinkard pe 30 septembrie 1933, în Newark, New Jersey, fiind cea mai mică dintre cei opt copii ai familiei. Pasiunea ei pentru muzică s-a manifestat încă din copilărie, cântând împreună cu frații săi în grupul The Drinkard Four.

În anii 1960, Cissy a format faimosul grup The Sweet Inspirations alături de Doris Troy și Dee Dee Warrick, un grup vocal renumit pentru colaborările lor cu artiști de legendă precum Otis Redding, Aretha Franklin și Jimi Hendrix. Grupul a fost prezent pe piese emblematice, cum ar fi „Brown Eyed Girl” a lui Van Morrison și „Ain’t No Way” a Arethei Franklin.

O carieră de succes în muzica gospel

După succesul cu The Sweet Inspirations, Cissy Houston și-a început cariera solo, devenind o figură centrală în muzica gospel și soul. Ea a înregistrat peste 600 de melodii, colaborând cu artiști precum Chaka Khan, Luther Vandross și chiar cu fiica sa, Whitney Houston.

Houston a câștigat două premii Grammy consecutive pentru cel mai bun album tradițional Soul Gospel, în 1997 și 1998, pentru albumele Face to Face și He Leadeth Me. În afară de cariera sa muzicală, ea a servit timp de cinci decenii ca ministru al muzicii sacre la Biserica Baptistă New Hope din Newark.

Cissy Houston nu a fost doar o voce puternică în muzica gospel, ci și o mamă devotată. Alături de fiul ei Gary Garland și de fiica sa Whitney Houston, ea a fost un simbol al rezilienței și credinței. A scris trei cărți despre viața și cariera sa, inclusiv Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped, care reflectă asupra vieții sale alături de fiica sa.