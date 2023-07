Regizorul şi scenaristul sârb Srdan Koljevic a murit la vârsta de 56 de ani, a anunţat sâmbătă Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad. El a fost profesor la această facultate, unde s-a format la rândul său ca scenarist.

Cineastul, care s-a născut în Sarajevo, astăzi în Bosnia şi Herţegovina, a realizat, ca regizor sau scenarist, 15 lungmetraje, două documentare şi mai multe seriale de televiziune.

Premiul principal la Festivalul de film de la Zurich

Koljevic a primit premiul pentru film al landului german Hessa în 2004 graţie peliculei ”The Red Coloured Grey Truck” şi premiul principal la Festivalul de film de la Zurich în 2010 pentru ”The Woman with a Broken Nose”, a arătat DPA.

”The Man Who Defended Gavrilo Princip” (2014) vorbeşte despre atentatul de la Sarajevo din perspectiva unei intense drame judiciare. Asasinarea de către Princip a moştenitorul tronului Imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand, şi a soţiei lui, Sophie, pe 28 iunie 1914, este considerat momentul declanşator al Primului Război Mondial.

”Prin filmele pe care le-a regizat şi al căror scenariu l-a scris, a lăsat în urma sa o operă care a inspirat generaţii şi le-a adus mai aproape de limbajul lumii noastre”, a scris facultatea de artă dramatică în necrologul cineastului.

A murit și actrița care a jucat în Tarzan

Tot astăzi, o actriță renumită, care a jucat în Tarzan alături de actorul de origine română Johnny Weissmuller, a murit. Actrița americană Betta St. John, cunoscută pentru rolul său din filmele cu Tarzan, a murit la vârsta de 93 de ani. În copilărie, Betty Jean Striegler născută în Hawthorne, California, în 1929, a făcut parte din trupa de actori, cântăreți și dansatori Meglin Kiddies

Actrița originară din California a jucat rolul uneia dintre supraviețuitoarele unui accident de avion, care a fost urmărită de un crocodil în Tarzan and the Lost Safari. Și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 10 ani cu un rol necreditat în filmul Destry Rides Again din 1939.

Actrița americană Betta St. John era cunoscută mai ales pentru rolul din două filme cu Tarzan, iar anunțul morții a fost făcut de Metro UK. Actrița a fost, de asemenea, cântăreață și dansatoare care a lucrat pe Broadway, în West End și în filme de la Hollywood.