Doliu în România! A murit unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari

Doliu în România! Delia Lazăr, unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari din țara noastră, s-a stins din viață. A murit la doar 42 de ani din cauza unei boli crunte.

În decembrie 2023, le-a spus admiratorilor ei că se luptă cu o boală cruntă, fără a oferi mai multe detalii despre diagnosticul ei. Totuși, a rămas optimistă. Le-a spus că nu va renunța vreodată și că este gata să se lupte cu curaj împotriva bolii.

Era convinsă că acea boală o va ajuta să se dezvolte personal, că „va duce la o versiune mai bună” a ei. În 2023, a înființat Asociația Culturală Bonheur, prin intermediul căreia dorea să-și continue munca. Din nefericire, nu va mai putea face așa ceva.

„Anul acesta m-a învățat să nu renunț niciodată. M-am confruntat cu atâtea provocări, dar le-am înfruntat cu curaj. Știu că voi răzbate în tot ce va urma. M-a învățat să renunţ la iluzia controlului. Sunt lucruri care se vor întâmpla indiferent dacă îmi place sau nu. Atâta timp cât am încredere în proces și fac tot posibilul, totul va fi în regulă! M-a învățat să accept schimbarea. Oportunitățile se vor prezenta întotdeauna celor care sunt pregătiţi, iar eu sunt dispusă să accept schimbarea dacă aceasta va duce la o versiune mai bună a mea! Țin să le mulțumesc tuturor celor care mă respectă. Celor care mă consideră un prieten. Celor care mă iubesc. Celor care se gândesc la mine din când în când. Celor care îmi dau un sfat bun. Celor care-mi dau puterea de a continua. Celor care mă susțin şi mă acceptă aşa cum sunt. Vă mulțumesc!”, scria ea pe contul ei de Facebook pe data de 30 decembrie 2023.

Când va avea loc înmormântarea?

Trupul ei va fi depus curând la Capela Bisericii Sfântul Nicolae din Slobozia, județul Ialomița. Miercuri, 10 ianuarie 2024, la ora 12:00, Delia Lazăr va fi condusă pe ultimul drum.

Ceremonia de înmormântare va avea loc la Cimitirul Învierea lui Lazăr din Muscel. Nefericitul anunț a fost făcut de către Lorena Crintea prin intermediul rețelelor sociale.

„Cu regret profund, vă aduc vestea tristă că o prețioasă prietenă și talentat designer vestimentar, Delia Lazar, a părăsit această lume. Împreună, am avut privilegiul de a admira creațiile ei uimitoare, care au reflectat pasiunea și talentul ei incontestabil. Drum lin către stele, dragă prietenă, în călătoria ta spre lumi nevăzute… Lumina pasiunii și creativității tale continuă să strălucească în inimile noastre. Amintirea ta va trăi în fiecare ținută creată și în fiecare zâmbet pe care l-ai adus în jurul nostru… Dumnezeu să te odihnească…”, a fost mesajul transmis, luni, de Lorena Crintea.

„Nu pot sa cred, cata tristețe. Condoleanțe.” / „Dumnezeu sa o odihnească în pace!!!” // „Incredibil. La fel cum vine mereu ea, distinsa ea in rochie neagra. Incredibil.” / „Odihna veșnică!” / „Nu pooot să cred !!! Am urmărit mereu lansările ei de moda și creațiile ei prin intermediul vostru, o admiram ptr eleganta și simplicitatea ei!!! Dumnezeu sa o ierte! Condoleanțe familiei!!” / „Trist, foarte trist! Un om atât de talentat, ambițios, sociabil, radiant … e o mare pierdere pentru cei dragi, dar și pentru Câmpina! Dumnezeu s-o odihnească în pace!” / „Nu pot sa cred! O persoana atat de implicata si nobila! Dumezeu sa aiba grija de sufletul ei…” sunt câteva dintre mesajele scrise în secțiunea de comentarii.

Despre Delia Lazăr

Delia Lazăr a fost una dintre cele mai remarcate creatoare de modă din România, obținând recunoaștere și premii atât în țară, cât și peste hotare. În anul 2018, a fost onorată cu premiul pentru „Cea mai bună/Frumoasă rochie” la Festival Mondial al Modei de la Dubai, Emiratele Arabe Unite. La cea de-a patra ediție a acestui festival, a fost invitată să facă parte din echipa organizatoare, ocupând funcția de director artistic.

Delia Lazăr a contribuit activ la scena modei internaționale, participând la Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion, desfășurat în anul 2022, sub egida European Fashion Council și FashionTV.

A prezentat colecția ÉGAL la Hotel Palace din Sinaia, având onoarea de a fi înconjurată de Familia Regală și de Alteța Sa Principele Nicolae.