Sora lui, Betsy Rivers, a postat pe Facebook următorul mesaj: „Bobby a murit aseară. Acum nu mai suferă!”

Mulți jurnaliști și critici americani i-au adus un omagiu pe rețelele de socializare.

Jurnalistul Michael Musto a scris următorul mesaj: „Bobby Rivers a fost printre primii care au recunoscut că este gay. Era amuzant, plin de cunoștințe și inovator.

Criticul de film Stephen Whitty a scris: „Bobby a fost un jurnalist amuzant, foarte informat și un avocat neobosit al diversității, în special în lumea filmului clasic”.

Rețeaua americană de televizune TCM și-a amintit, de asemenea, de Rivers, spunând: „Ne va lipsi modul în care își manifesta dragostea pentru filmele clasice, pentru filmele de calitate și eseurile pe care le publica pe site-ul nostru”.

Originar din Los Angeles, Rivers a urmat Universitatea Marquette din Wisconsin. A început activitatea jurnalistică la postul de radio din Milwaukee WQFM. A fost angajat să prezinte știrile de dimineață, devenind rapid foarte popular. După ce a fost concediat, în iulie 1978, peste 1.000 de ascultători au semnat trei petiții separate pentru a cere readucerea lui Rivers, care și-a renegociat contractul și a rămas la WQFM încă un an, conform Variety.

Și-a făcut debutul în televiziune în anul 1979 la WISN-TV, fiind primul critic de film de culoare din Milwaukee. De asemenea, a fost colaborator la „PM Magazine”. Până în 1984, Rivers a devenit co-gazdă și producător asociat al unui spectacol live la WISN, până la anularea acestuia în 1985.

Adus la postul VH1 în 1987, managerii au fost impresionați de el și i-au oferit propriul său spectacol, intitulat „Watch Bobby Rivers” în anul următor. În emsiunea sa a inrtervievat celebrități din lumea filmului și a muzicii, printre care Paul McCartney, Meryl Streep, Dolly Parton și Mel Gibson. A găzduit emisiune veejay cu Rosie O’Donnell pe VH1 până în 1990.

În 1992, Rivers a devenit reporter de divertisment la emisiunile „Weekend Today in New York” de la WNBC TV și „Good Day New York” de la WNYW-TV. Până în 2000, a devenit redactor de divertisment la „Lifetime Live” de la ABC News și Lifetime TV, alături de Deborah Roberts și Dana Reeve. După anularea emisiunii, Rivers a găzduit „Top 5” pe Food Network, în 2002.

De asemenea, a cochetat cu actoria, apărând în celebrul serial „Clanul Soprano” și în sezonul 1 din „The Equalizer”, de la CBS, alături de Queen Latifah.

A scris despre film și televiziune pe blogul său ”Bobby Rivers TV”, pe care l-a lansat în 2011. Ultima sa postare a fost pe 19 noiembrie, unde a comentat interpretarea lui Colman Domingo din fimul „Rustin”.

Celebritatea nu a fost lipsită de dezavantaje, Rivers fiind adesea ținta unor atacuri rasiste și homofobe.

„Nimeni nu știa asta cu adevărat, dar am primit numeroase e-mailuri pline ură”, a spus Rivers într-un interviu. „Scrisori fără adresă de retur. Scrisori cu zvastici pe ele. Nu am primit scrisori cât am fost la televizor, dar am primit mesaje vocale”, povestea el.

”După toți acești ani în care am muncit din greu, am avut grijă de familia mea și am făcut comunitățile de negri și gay mândre de mine, am avut de-a face și cu comentarii homofobe”, a adăugat el. „Am avut o prietenă foarte bună care a ieșit cu mine și, în timp ce asistam la un concert al lui Bruce Springsteen, la Alpine Valley, cineva a strigat: „Bobby Rivers, ce faci cu o femeie?”. A fost cumplit”.