Actorul Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 de ani, după o lungă luptă cu boala. Fiul său, Kiefer, a făcut tragicul anunț pe rețeaua de socializare X.

Kiefer Sutherland a scris că regretatul lui tată a fost „unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului”.

Amintim că Sutherland a jucat în filme precum The Dirty Dozen, MASH, Klute și Don’t Look Now. Unul dintre rolurile de debut ale actorului canadian a fost cel al lui Hawkeye Pierce, un chirurg în filmul MASH din 1970, o comedie despre medicii din Războiul din Coreea.

Născut în New Brunswick, Canada, Sutherland a început ca reporter de știri la radio înainte de a părăsi Canada pentru a călători la Londra în 1957. Acolo, a studiat la London Academy of Music and Dramatic Art.

Ulterior, a acceptat mici roluri în filme și televiziuni britanice. Sutherland a jucat în „The Dirty Dozen”, un film de acțiune din al Doilea Război Mondial, care a avut premiera în 1967.

Cel mai recent, a apărut în rolul judecătorului Parker în serialul „Lawmen: Bass Reeves”. Regretatul actor a jucat și în serialul „Swimming With Sharks” din 2022.

Alte roluri recente ale sale au fost în serialele „Undoing” şi „Trust”, în care l-a interpretat pe J. Paul Getty, şi lungmetrajele „Ad Astra” şi „The Burnt-Orange Heresy”.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024