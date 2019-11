Unul dintre motivele principale este evitarea uzurii. Un alt factor este acela ca adaugarea de kilometri la bord va reduce valoarea masinii. Puteti economisi bani prin servicii de inchirieri masini precum cele de la Bavariamobility.ro. Se pot inchira masini marca BMW, care au un consum bun, mai mult spatiu si

caracteristici de siguranta mai bune in comparatie cu propria masina.

Masinile de la Bavaraiamobility.ro sunt verificate periodic si intretinute in cele mai mici detalii, deci nu veti avea nicio surpriza pe drum. Si, in cazul in care chiar se intampla sa se defecteze, echipa va va inlocui in cel mai scurt timp masina cu probleme.

Oricare ar fi motivul dvs. pentru a merge la un drum lung – fie ca vizitati prieteni si rude, in interes de serviciu sau, pur si simplu, doriti sa calatoriti pentru a va relaxa, s-ar putea sa luati in considerare inchirierea unei masini, fata de conducerea propriului autoturism. Iata si motivele cele mai intalnite:

Siguranta si stabilitatea masinii

A purcede la drumuri lungi poate fi nu tocmai ideal pentru masina dvs. si ar putea duce la reparatii viitoare. Imaginati-va ca conduceti propria masina de la Bucuresti la Satu Mare. Distanta dintre aceste doua orase este de aproximativ 630 km si de obicei dureaza aproximativ 8-9 ore de mers cu masina, in conditii normale. Daca simtiti ca vehiculul dvs. nu este suficient de fiabil, luati in considerare inchirierea unei masini. Vehiculele mai vechi sunt mai predispuse la avarii. In ceea ce priveste uzura, inchirierea unei masini este cea mai buna solutie, din toate punctele de vedere.

Economisiti bani

Ati putea economisi niste bani daca inchiriati o masina care este mai eficienta din punct de vedere al consumului de combustibil decat propriul dvs. vehicul. Desigur, acest lucru va depinde de disponibilitatea masinii, precum si de rata de inchiriere pe care o puteti obtine. In plus, cu cat calatoria este mai lunga,

cu atat riscurile de defectiuni sau accidente sunt mai mari. Va veti simti mai sigur folosind o masina de inchiriat decat propriul vehicul stiind ca asigurarile semnate si impuse de firma vor acoperi cheltuielile partiale sau

chiar complete ale daunelor vehiculului daca se intampla ceva rau.

Conduceti vehiculul potrivit

Bucurati-va de o mare varietate de vehicule BMW de inalta calitate si de incredere din care sa alegeti: de la o masina compacta la un SUV cu dimensiuni impresionante. Indiferent de alegerea facuta, un autovehicul

inchiriat va poate face calatoria mult mai usoara si mai putin stresanta. Nu uitati sa alegeti un vehicul care sa aduca confort atat soferului, cat si pasagerilor.

Distrati-va cu gasca

Pentru o excursie epica, calatoriti intr-un singur vehicul in loc sa mergeti in mai multe masini. Inchiriati un SUV si, pur si simplu, impariti cheltuielile. Astfel veti putea schimba soferul daca unul din voi a obosit, cheltuielile vor fi mai mici si veti ajunge mai rapid la destinatie.

Cand ar trebui sa inchiriati o masina?

Cand mergeti intr-o calatorie lunga, va recomandam sa contactati din timp firma, astfel incat sa existe multe optiuni de inchiriere disponibile. Nu uitati ca tarifele de inchiriere depind de oferta si cerere. In plus, s-ar putea sa fie mai aglomerat serviciul de inchiriere in timpul sezoanelor de varf, concediilor si weekendurilor. Pentru mai multe detalii va rugam sa intrati pe site-ul Bavariamobility.ro.

