În ALDE lucrurile sunt departe de a fi liniștite. Decizia lui Călin Popescu Tăriceanu de renunța la guvernare i-a înfuriat pe mulți din ALDE care nu ar vrea nici măcar să se implice în campania lui Mircea Diaconu pentru Cotroceni.

Mai mult chiar, potrivit unor surse citate de Digi 24, mai mulți parlamentari sunt gata să plece din partid i să o susțină pe Viorica Dăncilă. Aceasta a ajuns chiar să le ofere posturi din Guvern dar și președinția Senatului, funcție deținută în trecut chiar de Tăriceanu.

Favorit pentru preluarea fotolului de președinte al Senatului este senatorul ALDE, Daniel Zamfir, cu condiția ca acesta să aducă cel puțin 5-6 voturi, susțin surse politicie. Postul de la Senat este dorit însă și de cei de la PSD, precum Robert Cazanciuc, Serban Valeca sau Titus Corlățean. Un alt nume vehiculat în partid este cel al fostului ministru de Interne, Nicoale Moga.

În același timp, liberalii i-ar putea propune pentru a doua poziție în stat pe Florin Cîțu, Alina Gorghiu sau pe Marcel Vela.

În acest moment, PSD are 204 deputați și senatori, în timp ce ALDE are 31 de parlamentari. Pentru a trece Guvernul prin Parlament, Viorica Dăncilă are nevoie de 233 de voturi.

Te-ar putea interesa și: