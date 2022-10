Jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, plasată în arest la domiciliu din cauză că a denunţat războiul rus în Ucraina, a fugit din Rusia, împreună cu fiica sa. Informația a fost dezvăluită de avocatul acesteia.

”Ovsiannikova a părăsit Rusia împreună cu fiica sa, la câteva ore după ce a părăsit apartamentul în care era plasată în arest la domiciliu”, declară AFP avocatul Dmitri Zahvatov.

Jurnalista rusă şi fiica acesteia se află în Europa, a spus acesta, citat de AFP.

Dmitri Zahvatov a făcut acest anunţ despre fuga jurnalistei la două săptămâni după ce autorităţile ruse au emis un aviz de căutare, care sugerează că jurnalista a fugit.

Marina Ovsiannikova a denunțat, în direct, invazia rusă a Ucrainei

Amintim că jurnalista rusă Marina Ovsiannikova, angajata unui post rus de televiziune, a intrat în direct în timpul unui jurnal televizat pro-Kremlin pentru a denunța invazia rusă a Ucrainei. Ea a întrerupt un program de știri în direct pentru a protesta împotriva războiului din Ucraina și a fost amendată cu 30.000 de ruble (aproximativ 213 de lire sterline la cursul actual) pentru „organizarea unui eveniment neautorizat”.

Un tribunal a găsit-o pe Marina Ovsyannikova vinovată de încălcarea legislației privind protestele, au informat atunci agențiile de presă. Site-ul independent Meduza a susținut că a fost amendată pentru mesajul video pe care îl înregistrase înainte de protest, nu pentru protestul în sine.

Anchetatorii de stat au investigat dacă ea putea fi pedepsită în temeiul unei noi legi care prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare.

Mesajul care l-a înfuriat extrem pe Putin

Marina Ovsiannikova a intrat în platoul de filmare cu o pancartă cu mesajul ”Nu războiului. Nu credeţi propaganda. Sunteţi minţiţi aici”.

Ovsiannikova, fiica unui ucrainean și a unei rusoaice, a fost arestată pe loc. Ea a scris despre acțiunile ei și a explicat de ce a rămas parte a mașinăriei Rusiei de propagandă atât de mulți ani.

”După protestul de la știrile de seară avocații mei m-au sfătuit să mă ascund și să nu mai dau declarații pentru a nu-mi periclita viața și mai mult. Dar nu i-am ascultat. Am dat interviuri pentru zeci de jurnaliști din toate colțurile lumii și am postat mesaje anti-război pe rețelele sociale. Am fost criticată încă din prima zi. Nu prea contează ce fac eu de fapt. Sunt atacată de ambele părți, ruși și ucraineni. Aproape m-am obișnuit. Acum rușii mă fac spion britanic; în minutul următor ucrainenii mă fac spion rus. Dacă aș fi rămas tăcută după protestul meu, lumea ar fi spus că e ciudat că nu se mai aude nimic de la mine. Acum scriu și vorbesc despre acest lucru, dar ei spun că e ciudat că încă mai pot face asta. Alții spun că, oricum, trecutul meu mă descalifică de la activitatea de jurnalist independent”, a scris ea, anterior, în DieWelt.