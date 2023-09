Doliu în SUA! Pava LaPere, o femeie de afaceri, devenită celebră după ce a înființat o companie în valoare de 7 milioane de dolari americani, a murit. A fost găsită moartă în apartamentul ei din Baltimore, Maryland, SUA. Avea doar 26 de ani. A fost ucisă.

Pava LaPere intrase recent în Topul Forbes al milionarilor sub 30 de ani. La doar 26 de ani, era fondatoarea și CEO-ul „EcoMap Technologies”.

Polițiștii din Baltimore au anunțat că au un suspect în acest caz. Au emis deja un mandat de arestare pe numele lui. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, numit Jason Dean Billingsley. Primarul din Baltimore, Brandon Scott, a explicat că acel bărbat a fost eliberat condiționat. El fusese condamnat pentru o infracțiune sexuală de gradul I în 2015. La acea vreme, a fost condamnat la 30 de ani, dar a fost eliberat în octombrie 2022, relatează Business Insider.

„Departamentul de Poliție din Baltimore anunță că a emis un mandat de arestare pe numele suspectului în cazul uciderii lui Pava LaPere. A fost emis un mandat de arestare pe numele lui Jason Dean Billingsley, în vârstă de 32 de ani, din Baltimore. Acesta este căutat pentru crimă de gradul 1, agresiune, punere în pericol din imprudență și alte acuzații conexe.

Grupul operativ de arestare a mandatarilor, alături de Grupul operativ regional pentru fugari din Capital Area Regional Fugitive Task Force (CARFTF) al U.S. Marshals, încearcă în mod activ să îl aresteze pe acest suspect. Billingsley este considerat înarmat și periculos. Vă rugăm să contactați 911 dacă intrați în contact cu acest individ sau dacă aveți informații suplimentare”, a transmis, marți, Departamentul de Poliție din Baltimore prin intermediul Facebook.

„Cu profundă tristețe și șoc, EcoMap anunță moartea tragică și prematură a iubitului nostru fondator și CEO, Pava LaPere. Circumstanțele din jurul morții Pavei sunt profund supărătoare. Cele mai profunde condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi ei în această perioadă incredibil de devastatoare.

Pava nu a fost doar forța vizionară din spatele EcoMap, ci a fost și un lider profund plin de compasiune și dedicat. Angajamentul ei neobosit față de compania noastră, față de Baltimore, de a amplifica munca critică a ecosistemelor din întreaga țară și de a construi o cultură profund incluzivă ca lider, prieten și partener a stabilit un standard pentru leadership. Moștenirea ei va trăi prin muncă.

Ca echipă și în numele clienților noștri și al comunității EcoMap, suntem devastați de această pierdere și promitem sprijinul nostru neclintit familiei LaPere în timp ce traversează această perioadă sfâșietoare. Dorim să ne exprimăm recunoștința autorităților și serviciilor de urgență pentru eforturile și profesionalismul lor.

Înțelegem interesul publicului față de această poveste, dar cerem cu amabilitate intimitate și respect în timp ce întristăm și procesăm această tragedie de neimaginat. În zilele următoare, vom împărtăși mai multe despre modurile în care intenționăm să onorăm memoria și moștenirea lui Pava”, este mesajul transmis pe pagina oficială de Twitter a EcoMap Technologies.

It is with profound sadness and shock that EcoMap announces the passing of our CEO, Pava LaPere. We’ll honor her legacy; please keep her family and loved ones in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/W8PKWOCKt3

— EcoMap Technologies | The Ecosystem Company (@EcoMapTech) September 26, 2023