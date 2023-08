Un candidat la viitoarele alegeri prezidențiale din Ecuador a fost împușcat mortal la un miting de campanie.

Fernando Villavicencio, membru al Adunării Naționale a țării, a fost atacat miercuri, în timp ce părăsea evenimentul din orașul Quito, situat în nordul țării.

Un membru al echipei sale de campanie a declarat presei locale că Villavicencio se urca într-o mașină când un bărbat a făcut un pas înainte și l-a împușcat în cap.

Actualul președinte Guillermo Lasso a promis că „crima nu va rămâne nepedepsită”.

Martorii au declarat că Villavicencio, în vârstă de 59 de ani, a fost împușcat de trei ori în cap.



De asemenea, suspectul a fost împușcat într-un schimb de gloanțe cu forțele de securitate și a murit ulterior din cauza rănilor, a declarat procurorul general al țării pe rețelele de socializare.

Aceștia au adăugat că nouă persoane au fost rănite, inclusiv un candidat la adunare și doi ofițeri de poliție.

Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat să aibă loc la 20 august.

Guillermo Lasso, care nu se va afla pe buletinul de vot, a declarat că este „indignat și șocat” de crimă, adăugând: „Crima organizată a parcurs un drum lung, dar întreaga greutate a legii va cădea asupra lor”.

BREAKING: As seen in the video below, Fernando Villavicencio, the right-winged candidate running for President of Ecuador, has just been assassinated during a presidential rally in Quito. He was reportedly shot 3 times in the head.

Villavicencio has reportedly died on the… pic.twitter.com/J4HfSjDbBX

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 10, 2023