Tassis gestionează eficient timpul, echipa şi proiectele, oferind rapoarte şi statistici managerilor de echipe şi proiecte, precum şi sprijin specialiştilor de HR-contabilitate în întocmirea documentelor HR necesare din punct de vedere legal. Tassis vine în ajutorul fiecărei părți co-interesate de pe piața muncii, cu aplicabilitate în absolut orice industrie.

Tassis este o aplicaţie utilă pentru angajatori și manageri care au nevoie de o privire de ansamblu a activităţilor, proiectelor și echipelor, precum şi pentru angajați interesaţi de eficientizarea timpului şi muncii lor. În acelaşi timp, Tassis este un instrument simplu, eficient și ușor de folosit de pontaj care simplifică procedurile lunare ale managerilor de HR.

Tassis răspunde cerințelor legale impuse prin Ordonanța de Urgență nr. 53 din 4 august 2017: evidența clară a orelor de muncă ale angajaților, cu informații exacte referitoare la începutul și sfârșitul activității. În acelaşi timp, Tassis aduce multiple beneficii prin introducerea funcţionalităţilor de gestionare a activităţilor, proiectelor şi echipelor.

„Mai ales în contextul telemuncii, utilizatorii aplicației Tassis se bucură de multe avantaje, indiferent de domeniul de activitate sau funcția pe care o dețin. Pe de-o parte managerii de echipă şi angajatorii pot monitoriza în timp real munca angajaţilor, pe de altă parte au la finalul lunii statistici ale eficienţei echipei şi rapoarte pentru facturarea serviciilor către clienţi. În acelaşi timp, managerii de HR au la dispoziţie toată informaţia necesară raportărilor legale. Cu ajutorul Tassis, activităţile sunt mai bine împărțite, planificarea și finalizarea proiectelor mai uşoare, înlăturând nevoia de ședințe interminabile prin înlocuirea acestora cu update-urile necesare tuturor direct în aplicație”, a declarat Radu Milos, Co-Fondator şi CTO Elysian Software.

Funcţionalităţile Tassis aduc multiple beneficii precum managementul timpului: pontaj online simplu și accesibil de pe orice dispozitiv, şabloane program, managementul orelor suplimentare şi zilelor libere, foi de activitate online etc; managementul proiectelor: gestionarea portofoliului de clienți, monitorizarea proiectelor şi organizarea activităţilor, gestionarea responsabilităţilor echipei şi progresului activităţilor, stabilirea termenelor limită şi nivelurilor de prioritate etc.; administrarea echipei: administrarea echipei şi a documentaţiei legale necesare, stabilirea rolurilor şi organigramei, geofensing, anunţuri interne etc.; rapoarte şi statistici: Foaie colectivă de prezență, rapoarte şi statistici pentru clienţi cu orele lucrate, per proiecte şi activităţi, rapoarte şi statistci ale muncii fiecărui angajat şi echipă etc.

Tassis este de asemenea un instrument apreciat şi de către angajați, ajutându-i să îşi gestioneze mai ușor şi mai organizat timpul, abordând un stil de lucru transparent, calculând și comunicând mai ușor orele suplimentare.

Tassis vine și în ajutorul freelancerilor cu organizarea proiectelor și justificarea cu ușurință a timpului lucrat pentru un client. De asemenea, aceasta oferă o facturare corectă, generează grafice, identificarea activităților care reduc productivitatea și obținerea de statistici cu privire la fluxul de muncă. În același timp, Tassis oferă o mai bună prognoză a timpului de execuție și costului proiectelor viitoare.