Valul patru al pandemiei se pregătește să ȋnceapă sau chiar a sosit ȋn România, afirmă experții.

Varianta Delta aduce valul patru al pandemiei și ȋn țara noastră. Evoluția din ultimele două săptămâni o confirmă

Cifrele oficiale anunțate de autorități vorbesc de la sine. Pe perioada verii, o bună perioadă de timp, România a raportat puține infectări zilnice, sub 50 la nivel național. Am avut chiar și prima zi fără niciun deces din cauza COVID-19 după un an și jumătate.

Ȋnsă varianta Delta, care ȋncepe să se răspândească ușor, dar sigur, și ȋn România ȋncepe să dea toate calculele peste cap.

Cazurile au ȋnceput să crească treptat ȋn țara noastră ȋn ultimele două săptămâni.

Cum arată infectările, decesele și pacienții de la ATI ȋn ultimele 14 zile?

Iată care este evoluția numărului de cazuri, al deceselor și al pacienților de la Terapie Intensivă din ultimele două săptămâni:

20 iulie – 95 de cazuri noi. 3 decese. 36 de pacienți la ATI.

21 iulie – 102 cazuri noi. 1 deces. 38 de pacienți la ATI.

22 iulie – 78 de cazuri noi. 4 decese. 33 de pacienți la ATI.

23 iulie – 104 cazuri noi. 1 deces. 38 de pacienți la ATI.

24 iulie – 126 de cazuri noi. 0 decese. 37 de pacienți la ATI.

25 iulie – 109 cazuri noi. 1 deces. 34 de pacienți la ATI.

26 iulie – 84 de cazuri noi. 2 decese. 38 de pacienți la ATI.

27 iulie – 175 de cazuri noi. 2 decese. 43 de pacienți la ATI.

28 iulie – 159 de cazuri noi. 1 deces. 47 de pacienți la ATI.

29 iulie – 170 de cazuri noi. 1 deces. 49 de pacienți la ATI.

30 iulie – 153 de cazuri noi. 1 deces. 49 de pacienți la ATI.

31 iulie – 156 de cazuri noi. 3 decese. 56 de pacienți la ATI.

1 august – 152 de cazuri noi. 0 decese. 59 de pacienți la ATI.

2 august – 137 de cazuri noi. 5 decese. 63 de pacienți la ATI.

3 august – 233 de cazuri noi. 5 decese. 60 de pacienți la ATI.

România nu mai depășise 200 de cazuri zilnice din 8 iunie, când 202 oameni au fost diagnosticați, notează ziare.com.

Ȋn ultimele două săptămâni, numărul de infectări zilnice a devenit mai mult decât dublu, ajungând de la sub 100 la peste 230 de cazuri. Numărul deceselor a rămas relativ constant, ȋnsă pacienții internați la ATI se află și ei pe un trend ascendent vizibil ȋn ultimele 14 zile, ȋnregistrând aproape o dublare.

Sursa foto: Dreamstime