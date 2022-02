80% dintre fondatorii de startup-uri și-au lansat produsele la 12 luni de la dezvoltare

Peste 80% dintre fondatorii de startup-uri ce fac parte din comunitatea Launch au lansat produse de tehnologie la aproape 12 luni de lucru la acestea, arată datele incluse în prima ediţie a raportului Launch Community 2021.

Conform documentului, valul de automatizare, popularizat de UiPath în ultimii ani, a fost în continuă creştere în 2021, iar cea mai atractivă industrie pentru dezvoltarea de produse a fost cea de Developer Tools & Productivity (14,5%), urmată de Health (11,3%) şi Education (9,7%).

Finanțare din prin fonduri proprii

Echipele fondatoare ale comunităţii Launch au un angajament puternic în ce priveşte dezvoltarea produselor, construind în echipe mici, de până la trei fondatori şi cofondatori (79,1% dintre startup-uri). Aceştia îşi finanţează, în mare parte (aproape 60%), activitatea prin fonduri proprii sau de la apropiaţi.

Majoritatea startup-urilor (97%) are, deja, utilizatori pentru produsele de tehnologie create, în timp ce aproape trei sferturi (72,6%) încasează venituri din acestea.

Raportul de specialitate urmăreşte evoluţia startup-urilor din comunitatea Launch după primul an de la formarea acesteia. Rezultatele reflectă răspunsurile a 62 de startup-uri dintr-un total de 74 de afaceri aflate în comunitate, la momentul colectării datelor, echivalentul unei rate de răspuns de 84%.

Resurse pentru a crea un startup de succes

Launch – comunitatea fondatorilor de startup – este o iniţiativă a How to Web, Google For Startups şi InnovX-BCR, ce oferă acces gratuit la resursele pe care fondatorii produselor de tehnologie au nevoie pentru a crea un startup de succes: activităţi de grup şi sesiuni de lucru relevante, mentorat, întâlniri cu experţi şi proiecte-pilot.

În primul an de activitate, în Launch s-au alăturat peste 130 de fondatori şi cofondatori din mai mult de 70 de startup-uri. În cadrul comunităţii, fondatorii au fost sprijiniţi de peste o sută de operatori, reprezentanţi ai companiilor din industrie, investitori şi fondatori de succes din ecosistemul din România.