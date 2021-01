Obtinerea formei dorite pentru corp, in cativa pasi simpli

Daca o persoana isi doreste sa devina fit, trebuie sa dobandeasca anumite obiceiuri. Acest lucru poate fi realizat doar prin efort si daruire. Cel mai important aspect este motivatia: daca exista un motiv suficient de important care face o persoana sa persevereze in momentele in care tot ce isi doreste e sa renunte, atunci s-a gasit motivatia.

Pentru fiecare, exista un motiv diferit, cum ar fi: obtinerea trupului dorit pentru vara, obtinerea nivelului optim de sanatate, pierderea unui numar de kilograme etc.

Cunoasterea de sine

Inainte de a incepe sa faca miscare, oamenii trebuie sa cunoasca punctele tari si slabe are propriului corp. Unele afectiuni limiteaza activitatea sportiva pe care o pot desfasura acestia, iar cateva analize ar putea fi de folos in acest sens.

Colaborarea cu specialisti

Cei care vor rezultate pe masura asteptarilor ar trebui sa apeleze la specialisti. Exercitiile fizice efectuate incorect ar putea fi mai daunatoare decat lipsa activitatii in sine. Mai ales la inceput, sfaturile specialistilor pentru antrenamente sunt esentiale.

Planificarea atenta a activitatii

Organizarea unor etape de parcurs este motivanta. Planificarea poate fi facuta fie pe o agenda, fie intr-o aplicatie, unde vor fi mentionate etapele de parcurs, aspecte legate de fitness si programul zilnic.

Masurarea progresului zilnic cu o bratara fitness

Anumite accesorii se pot dovedi a fi foarte folositoare. Unul dintre acestea este bratara fitness, fara de care nu ar putea fi masurate progresul si rezultatele. Un astfel de device smart dispune de functii, dintre care cele mai importante:

masurarea tensiunii arteriale;

masurarea nivelului de oxigen;

pedometru;

masurarea ritmului cardiac;

masurarea nivelului de calorii;

mod sport;

monitorizare somn;

afisare apeluri, mesaje;

alarma.

Pentru doamne si domnisoare, Xkids.ro recomanda bratara fitness fashion argintie, din metal, care poate fi asortata oricarei tinute vestimentare, nu doar celor sport. In acest fel, activitatea fizica si starea corpului pot fi masurate 24/7.

Intreaga activitate fizica, precum si progresele, pot fi verificate cu ajutorul aplicatiei instalate pe smartphone, conectand bratara prin bluetooth. Situatia poate fi urmarita chiar si de la distanta, fara a purta device-ul smart la mana.

Dieta alimentara echilibrata

Exercitiile fizice sunt doar o mica parte din intreg procesul. Lista de cumparaturi ar trebui modificata: un stil de viata sanatos trebuie inceput intotdeauna prin a renunta la consumarea unor alimente care impiedica atingerea scopului. La cumparaturi, oamenii ar trebui sa iasa pregatiti cu o lista bine stabilita, astfel incat nu vor cumpara alimente extra, nesanatoase.

Hidratarea corecta aduce avantaje nebanuite

In timpul exercitiilor fizice, corpul se deshidrateaza, pierzand un numar mare de saruri minerale. In aceasta perioada, mai ales, in care corpul este solicitat, se recomanda hidratarea corecta, calculata pentru fiecare persoana in functie de numarul de kilograme pe care il cantaresc la momentul respectiv. (P)