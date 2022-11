3 milioane de doze de vaccin adaptat la noile tulpini COVID vor ajunge în România. Alexandru Rafila explică întârzierea lor

România va primi, în noiembrie, trei milioane de doze de vaccin adaptat la noile tulpini ale coronavirusului. Ministrul Sănătății a precizat motivul pentru care țara noastră primește aceste vaccinuri tocmai acum, în contextul în care alte țări deja beneficiază de ele.

„Știți din ce cauză? Pentru că eu am o responsabilitate față de banii publici. Pentru că a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantității pe care precedentul Guvern a contractat-o pentru 2022 și 2023. Noi în acest an trebuia să cumpărăm peste 19 milioane de doze de vaccin de la Pfizer și atunci, având deja 6 milioane de doze expirate sau în curs de expirare, având frigiderele pline, m-am gândit că nişte sute de milioane de euro ar trebui să rămână pentru pacienții din România. Din aceste 19 milioane de doze am vândut 7,5 milioane și am negociat cu cei de la compania producătoare și de la Comisia Europeană să reducem cantitatea restantă de 11,2 milioane la 3 milioane”, a răspuns ministrul Sănătății, după ce a fost întrebat ce se întâmplă cu acest nou vaccin.

Dozele de vaccin nu vin într-o perioadă nepotrivită

Ministrul Sănătății a mai spus că România va semna în curând o comandă pentru trei milioane de doze de vaccin și că ele vor ajunge în România în această lună.

De asemenea, el a mai spus că nu i se pare târziu momentul în care vin aceste vaccinuri deoarece nu sunt multe îmbolnăviri.

„Si eu o să mă vaccinez cu doza a patra atunci când va fi disponibilă noua variantă a vaccinului împotriva Covid”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a mai spus că aceste contracte sunt confidențiale, atunci când a fost întrebat cât costă noile vaccinuri, dar a spus că a discutat tot timpul despre sume.

„Contractele sunt confidențiale, dar pentru că tot am discutat tot timpul de sume, nu pot să vă spun prețul exact, dar atunci când am vândut 7,5 milioane de doze am făcut o economie de circa 150 de milioane de euro”, spune ministrul Alexandru Rafila.