În contextul discuțiilor despre posibile modificări fiscale pentru anul 2025, premierul Marcel Ciolacu a clarificat, vineri, că TVA-ul va rămâne redus pentru anumite produse esențiale, precum medicamentele și alimentele. Acesta a subliniat că orice majorare a TVA-ului ar fi contraproductivă și ar adânci inechitățile sociale, iar măsurile discutate în cadrul Guvernului nu vizează o creștere generalizată a taxei pe valoare adăugată.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, despre planurile Executivului referitoare la o posibilă majorare a TVA-ului în anul viitor. Premierul a explicat că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, TVA-ul redus va rămâne valabil cel puțin pentru medicamente și alimente.

„Eu vă spun ce am negociat şi am închis cu Comisia. S-a negociat, cel puţin la medicamente, la alimente, rămâne TVA-ul redus. Este o tâmpenie să măreşti TVA”, a declarat Ciolacu.

El a subliniat că orice creștere a TVA-ului ar fi o măsură economică nejustificată, fiind, în opinia sa, o „tâmpenie” să crești taxa pe valoare adăugată într-un context economic complicat.

Premierul a subliniat că nu poate permite o astfel de măsură, având în vedere inechitățile sociale deja existente.

„Este o diferență foarte mare între cei cu venituri mici și cei cu venituri mari. Dacă mărești TVA-ul, împrăștii acest efort în mod egal la toată lumea. Eu nu o fac.

Şi în sensul ăsta am negociat mai mult. M-am chinuit un an şi ceva să duc inflaţia sub 5%, măresc TVA-ul, măresc inflaţia, ies iar din regulile pieţei”, a adăugat Ciolacu.