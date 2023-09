Simona Halep va face apel la Lausanne. Aceasta este declarația sportivei după ce, pe 12 septembrie 2023, ITIA a publicat verdictul din procesul ei de dopaj.

Wayne Odesnik este un fost jucător profesionist de tenis din SUA. Dintre toți sportivii care și-au oferit opinia pe acest subiect, el este probabil cel mai avizat pentru că a primit o suspendare de 15 ani pentru dopaj.

Fostul tenismen a făcut afirmații despre ceea ce crede că se va întâmpla cu Simona Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Odesnik a prezentat o perspectivă personală cu privire la cazul lui Simona Halep.

Odesnik se afla pe locul 77 ATP la data de 13 aprilie 2009. Sportivul a câștigat de-a lungul carierei un total de 14 titluri în competițiile Challenger și ITF.

Wayne Odesnik și-a spus părerea pe rețelele de socializare. El consideră că Halep se poate aștepta la o înjumătățire a pedepsei, în acest caz, românca va rămâne suspendată pe o perioadă de doi ani.

Wayne Odesnik shares his thoughts on Simona Halep’s case. he believes her sentence will be reduced to two years. pic.twitter.com/E3BmRJ3o1a

— TENNISMEDIA (@luciahoff) September 19, 2023