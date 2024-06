De mâine, cresc prețurile la carburanți. Cât va costa un plin

Începând de mâine, 1 iulie, costul unui plin va crește cu până la 20 de lei pentru șoferii care alimentează 40 de litri. Prețul carburanților standard va depăși 7,5 lei pe litru, iar cel al carburanților premium va ajunge chiar la 8 lei pe litru, ca urmare a celei de-a doua majorări de accize impuse în două etape de către Guvern în acest an.

În conformitate cu decizia Guvernului de la sfârșitul anului trecut, prețul motorinei va crește cu 40 de bani pe litru, iar benzina cu 43 de bani pe litru. Astfel, șoferii vor plăti cu 16 lei în plus pentru un plin de motorină și cu 17,2 lei în plus pentru un plin de benzină. Această majorare vine după ce, din aceeași considerație privind politica fiscală, benzina s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, iar motorina cu 26 de bani pe litru, la începutul acestui an, conform datelor analizate de Profit.ro.

Măsurile fiscale adoptate de guvern au determinat o creștere de 10% a prețurilor la carburanți, iar majorarea de la 1 iulie, de 43 de bani pe litru la benzină și 40 de bani pe litru la motorină, se adaugă celei de 29 de bani pe litru și, respectiv, 26 de bani pe litru, aplicate la începutul acestui an.

Pentru anul 2023, guvernul a acordat o derogare prin care accizele la benzină și motorină au fost exceptate de la indexarea cu rata inflației, care a fost de 13,8% în 2022. Astfel, conform formulei de calcul stabilită în legislație anul trecut, pentru 2024 se preconizează că șoferii vor suporta costul acestei derogări, cu accizele crescând mult mai semnificativ, probabil nu doar cu rata inflației din 2023, de 8,8%, ci și cu cea din 2022, de 13,8%.

Acciza la carburanți se majorează de la 1 iulie 2024

Începând cu 1 iulie 2024, acciza la carburanți va fi majorată, ceea ce va duce la creșterea prețurilor pentru benzină și motorină. Astfel, fiecare litru de benzină se va scumpi cu 43 de bani, iar motorina cu 40 de bani, incluzând TVA-ul aferent.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, șoferii care alimentează cu motorină vor plăti în plus 20 de lei, iar cei care folosesc benzină vor plăti cu 21 de lei mai mult.

Aceasta este a treia ajustare a accizei din anul 2024, fiecare reprezentând 33% din creșterea anuală totală: