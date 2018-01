Vodafone a fost certificată drept cea mai performantă reţea mobilă din România

Administrator joi, 18 ianuarie 2018 | 0 Comentarii Autor:

Rețeaua Vodafone România a fost certificată drept cea mai performantă rețea mobilă din România pentru al patrulea an consecutiv, obținând cel mai mare punctaj total pentru calitatea și performanța serviciilor sale de voce și date mobile, în urma testării tuturor rețelelor mobile din România de către auditorul independent P3 communications, în noiembrie și decembrie 2017.

Totodată, rezultatele testelor realizate de P3 communications arată că Vodafone România a obţinut cel mai mare scor pentru serviciile de date mobile şi oferă cea mai bună experienţă de navigare pe internet şi de utilizare YouTube în comparaţie cu ceilalţi operatori.

„La scurt timp după lansarea Supernet™ 4.5G, reţeaua noastră este recunoscută, încă o dată, drept cea mai bună din ţară. Certificarea Best in Test acordată de către auditorul independent P3 communications pentru al patrulea an consecutiv este o performanţă extraordinară, care la nivel mondial a mai fost atinsă doar de doi operatori, unul din Germania şi altul din Elveţia. Vreau să transmit mulţumiri şi felicitări echipei noastre de ingineri de reţea care a făcut posibilă această reuşită şi care, după părerea mea, este cea mai bună din România. Acest rezultat este o confirmare a angajamentului şi a consecvenţei noastre pe termen lung de a oferi utilizatorilor cele mai bune experienţe de voce şi date mobile”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Măsurătorile efectuate de către auditorul independent P3 communications între 23 noiembrie şi 16 decembrie 2017, arată că, în comparaţie cu alte reţele de comunicaţii mobile din ţară, Vodafone România a obţinut certificatul „Best in Test” şi „Best in Data” în campania „Mobile Benchmark Romania”. Campania de testare comparativă a reţelelor mobile s-a desfăşurat în peste 40 de localităţi - oraşe mari şi mici, localităţi rurale - şi pe drumurile de legătură dintre acestea de pe întreg teritoriul României şi a inclus peste 35.000 de teste de voce şi date. Localităţile au fost selectate în mod aleatoriu şi independent de către P3 communications şi au inclus Aiud, Alba-Iulia, Beclean, Botoşani, Brăila, Bucureşti, Cernavodă, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Deva, Gura Humorului, Iaşi, Piteşti, Tecuci, Timişoara, Tulcea, Vama, Vaslui.

Metodologia de testare este actualizată anual de către P3 communications, pentru a reflecta aşteptările tot mai mari ale clienţilor şi disponibilitatea celor mai noi tehnologii mobile din ţara respectivă, precum şi pentru a testa capabilităţile maxime ale reţelelor mobile. P3 communications stabileşte traseele de testare în mod independent şi aleatoriu în fiecare an, fără a le comunica în prealabil operatorilor de telefonie mobilă, pentru a asigura obiectivitatea şi acurateţea rezultatelor finale şi a reflecta experienţa reală a clienţilor care folosesc reţelele furnizorilor de servicii de date şi de telefonie mobilă.