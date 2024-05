Recent, Oana Roman a trecut printr-o situație neplăcută. Ochiul ei s-a umflat peste noapte. Inițial, a consultat o prietenă, care este medic oftalmolog, și a urmat tratamentul prescris. Avea urcior (sau orjelet, denumit în mod popular și ulcior).

Problema de sănătate a început să se amelioreze, după administrarea unor picături și a unguent special. Cu toate acestea, a primit o avalanșă de mesaje din partea admiratorilor ei, care îi ofereau diverse sfaturi și remedii populare pentru a se vindeca rapid, chiar dacă nu le-a cerut ajutorul.

Chiar dacă urciorul a început să se retragă, a continuat să primească mesaje halucinante de la unele persoane, mesaje care o înspăimântă. Unele persoane au bănuit că are probleme la rinichi, probleme la ficat, că ar avea fața strâmbă, o problemă neurologică, o alergie și că ar trebui să ia antihistaminice.

„Am avut pur și simplu un ulcior care deja se retrage pentru că am pus picături, am pus unguent, așa cum mi-a spus doamna doctor.

În continuare primesc niște mesaje absolut halucinante care mă înspăimântă, mi s-a spus că am probleme la rinichi, că am probleme la ficat, una mi-a spus că am fața strâmbă și că am o problemă neurologică, alții mi-au spus că am siguranță o alergie și trebuie să mă apuc să iau antihistaminice.

Nu a fost decât un ulcior, care este aproape vindecat”, a transmis ea pe Instagram.