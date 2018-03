O afacere care aduce zâmbete de milioane

Secretul Dent Estet poate fi explicat prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor, susţinute prin investiţii constante în tehnologie digitală şi tehnici inovatoare de tratament.

Însă, pe lângă acestea, antreprenoarea crede că echipa este cea care stă la baza reuşitei în business. „Cheia succesului într-un astfel de business este legată direct de capacitatea ta de a alege, uni şi motiva permanent oamenii cu care construieşti. Alături de mine încă lucrează, după atât de mulţi ani, prima asistentă şi primul medic dentist angajat. Chiar dacă avem sisteme de management care pot fi specifice unei corporaţii, empatia faţă de pacienţi şi sentimentul de familie între colegi sunt prezente la nivelul întregii echipe“, susţine Oana Taban.

Istoria dezvoltării

Povestea Dent Estet a început în 1999, cu un cabinet în piaţa Victoriei. „Investiţia iniţială nu a fost foarte mare, însă am simţit nevoia să ofer ceva în plus pacienţilor. Mai mult, nu am urmărit niciodată profitul clinicilor, pe care de altfel l-am reinvestit permanent în tehnologie şi în pregătirea permanentă a medicilor pentru a le oferi pacienţilor siguranţă şi confort“, spune Oana Taban.

Astfel, a preluat şi a adaptat pe piaţa autohtonă de servicii stomatologice multe modele din străinătate, în special din SUA, modele ce au schimbat radical serviciile de medicină dentară din ţară. „SUA a fost şi este un punct de reper pentru noi datorită faptului că se alocă foarte mult timp şi multe resurse cercetării sau dezvoltării unor tehnologii şi tratamente noi. Dar cu siguranţă cele mai importante modele pe care le-am preluat şi care au revoluţionat domeniul în care lucrăm sunt echipa multidisciplinară, în care fiecare medic se formează şi se perfecţionează continuu pe o anumită ramură a stomatologiei, şi clinicile dedicate exclusiv copiilor şi adolescenţilor“, explică antreprenoarea.

Din anul 2016, Dent Estet este parte din familia MedLife. „Este o companie cu aceleaşi valori ca şi ale noastre, care a crescut la un nivel impresionant pornind, ca şi noi, cu multă pasiune şi puţine resurse. Pe doamna dr. Mihaela Marcu întotdeauna am apreciat-o enorm pentru puterea şi dedicarea sa, dar şi pentru capacitatea de păstra, împreună cu fii săi, acest sentiment de familie în rândul unui număr impresionant de angajaţi. Este un model demn de urmat“, arată Oana Taban câteva dintre motivele unuia dintre cele mai interesante parteneriate de pe piaţa serviciilor medicale din România.