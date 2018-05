Reprezentanţi ai biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar pichetează Ministerul Sănătăţii

Protestatarii poartă măşti sanitare şi mănuşi chirurgicale, având pancarte cu mesajele: "OBBCSSR vrem coeficient 3,75%", "OBBCSSR solicită 6% din PIB pentru sănătate", "Competenţa face diferenţa", "Cerem OUG pentru salarizarea corespunzătoare a membrilor OBBCSSR", "Competenţă, nu numai licenţă".

"Venim din nou în faţa MS pentru că nu am obţinut nimic la pichetarea trecută, am depus 23 de petiţii, adrese, solicitări de audienţă, memorii, scrisori deschise, cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiilor noastre şi nu am primit nimic. Suntem ignoraţi, suntem umiliţi, pentru că ni se spune că nu suntem vitali pentru pacienţi", a declarat Constanţa Popa, lector universitar la Facultatea de Biologie şi chimist medical principal.

Ea a precizat că principala nemulţumire a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar este faptul că li se schimbă statutul profesional.

"Dacă anul trecut, aceiaşi biochimişti, biologi şi chimişti, cu aceleaşi studii, aveau coeficientul de ierarhizare 3,19 în timp ce asistentul licenţiat avea 3,04, aceiaşi oameni - nu s-au schimbat de anul trecut, fac tot analize pentru pacienţi - au coeficientul de ierarhizare la funcţia de bază 1,63, iar asistentul medical licenţiat 1,67. De ce se schimbă ierarhia în laborator fără măcar să fim întrebaţi, consultaţi şi fără să ni se ofere o explicaţie? După ce că au scăzut toate salariile, nouă ni se schimbă şi statutul profesional din laborator. Dar avem aceleaşi responsabilităţi", a declarat lectorul universitar, potrivit Agerpres.

Constanţa Popa a subliniat că, în ciuda faptului că s-a promis o creştere etapizată, până în 2022, nu este normal ca un biochimist, biolog sau un chimist care lucrează în sistemul sanitar să aibă un salariu mai mic decât un asistent. Ea a menţionat că, în urma noii legi a salarizării, veniturile biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar au scăzut cu mai multe sute de lei, cea mai mare diferenţă fiind chiar de 1.600 de lei.

"Avem o colegă de la Fundeni, care lucrează transplant medular, şi chiar îmi spunea că a venit zilele trecute un pacient, un fost soldat rănit în Afganistan, care de un an este plimbat prin toate spitalele din ţară şi din străinătate, şi colega noastră, un profesionist de excepţie, biochimist de profesie, doctor în ştiinţe, i-a găsit o boală rară, hematologică. Dar salariul ei este 3.950 de lei şi al asistentelor cu care lucrează 4.200 şi 4.500 de lei", a spus ea.