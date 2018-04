Încă 10 ani de închisoare pentru milionarul de top 300 care cândva avea 2 miliarde de dolari

Și fostul lider de sindicat Liviu Luca a fost condamnat tot la 10 ani de detenţie.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism i-au trimis în judecată, în februarie 2014, pe Liviu Luca, Gheorghe Șupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta societate Petromservice) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA la data faptelor, Reveica Davidescu şi Emil Nache, precum şi Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Țurcan, în calitate de împuterniciţi ai societăţilor offshore Comac Ltd., Stone Com Ltd şi Elbahold Ltd, în dosarul în care acuzaţiile sunt de pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la peste 12 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului procurorilor, Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Țurcan au constituit, în perioada 2005 – 2006, un grup infracţional prin care au urmărit delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petromservice.

Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape şi a vizat implicarea offshore-ului Elbahold Ltd, controlat iniţial de Vîntu şi ulterior de Luca, care a participat la majorarea de capital social al SC PSV Company SA, ce a dus la diminuarea de la 50 la 25 la sută a acţiunilor Asociaţiei Salariaţilor Petromservice.

În 21 februarie 2017, Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat defintiv la opt ani de închisoare cu executare în dosarul privind devalizarea Fondului Naţional de Investiţii, instanţa dispunând şi confiscarea de la omul de afaceri a aproximativ 13 milioane de dolari. În 22 iulie 2016, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat definitiv la şase ani şi două luni de închisoare, iar fostul lider al sindicatului din Petrom Liviu Luca a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare în dosarul privind devalizarea companiei Petromservice.

În acelaşi dosar, fostul director al Petromservice Gheorghe Șupeală a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare. Vîntu mai are două condamnări definitive, în dosarul privind şantajarea lui Sebastian Ghiţă şi, respectiv, cel privind favorizarea lui Nicolae Popa.