În România 1 din 4 copii de 8 ani are probleme de greutate și 1 din 10 suferă de obezitate

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 1 din 3 copii cu vârsta de 11 ani este supraponderal sau obez. Pentru copilul mare, datele COSI 2013 atestă o prevalenţă îngrijorătoare a excesului ponderal şi a obezităţii în regiunea europeană. Datele COSI pentru România indică o prevalenţă a supraponderalităţii (inclusiv obezitate) la copiii de 8 ani de 26,75% şi a obezităţii de 11,6%. Cu alte cuvinte, în România 1 din 4 copii de 8 ani are probleme de greutate şi 1 din 10 suferă de obezitate.

„În ultimele 2-3 decenii prevalenţa obezităţii s-a triplat în rândul noilor generaţii. Acest lucru este îngrijorător, deoarece problemele de greutate apărute la o vârstă fragedă afectează dezvoltarea fizică şi emoţională şi sunt asociate cu o serie întreagă de boli grave, precum boli de inimă, diabet, boli ale rinichilor. Prin programul Smart Nutrition for Kids and Students ne dorim să contribuim la educarea copiilor şi tinerilor cu privire la importanţa deprinderii unor obiceiuri alimentare corecte pentru ca aceştia să se dezvolte şi să devină adulţi sănătoşi, echilibraţi fizic şi emoţional.” a declarat doamna doctor Mihaela Posea, medic specialist diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, doctor în medicină, la Clinica Smart Nutrition.

Supraponderea şi obezitatea din perioada copilăriei conduce la serioase probleme de sănătate în perioada de adult. Obezitatea copilului este puternic asociată cu factorii de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet, probleme ortopedice şi degradarea stării de bine psiho-sociale, incluzând tulburări alimentare, relaţii sociale precare şi dezavantaje educaţionale. Copilul supraponderal are mai multe şanse să fie un adult supraponderal. Un IMC mare în adolescenţă este predictiv cu creşterea riscului de boală cardiovasculară şi cu o rată ridicată a mortalităţii la vârsta de adult. Conform studiului OMS „ A snapshot of the Health of Young People in Europe”, distribuţia geografică a prevalenţei supraponderii la copiii în vârstă de 14-17 ani, utilizând standardele IOTF a evidenţiat o prevalenţă joasă la copiii din ţările centrale şi estice ale Europei, unde economia a suferit de pe urma recesiunii, mai ales in perioada de tranziţie din jurul anului 1990. Se observă, în schimb , o creştere clară a prevalenţei supraponderii la copiii din sudul Europei, respectiv, mai mult de 20% la copiii de 14-17ani din ţări precum Malta, Spania, Italia şi Grecia.

Acelaşi studiu evidenţiază cea mai ridicată prevalenţă a supraponderii la băieţii din Malta – 26,6% şi cea mai redusă la băieţii din România – 7,7%, potrivit datelor înregistrate in 28 de ţări europene. La fete prevalenţa maximă a supraponderii a fost înregistrată tot în Malta- 20,5%, cea mai mică în Italia – 8,7%, iar în România valoarea prevalenţei supraponderii în rândul fetelor a fost de 13,4%.