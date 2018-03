Cristian Nacu preia conducerea IFC România, divizia de investiții a Băncii Mondiale

Acesta o înlocuieşte pe Ana Maria Mihăiescu, care s-a retras din această funcţie la începutul anului trecut, după ce a împlinit vârsta de pensionare.

Între iunie 2007 şi iulie 2015, Cristian Nacu a ocupat funcţia de Partner al fondului de private equity Enterprise Investors, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii de pe piaţa locală. Mai mult, între iulie 2015 şi iunie 2017, a rămas în cadrul fondului ocupând o funcţie de consilier (Senior Advisor), în timp ce-şi dezvolta propria companie de consultanţă şi de investiţii în domeniu. Anterior, în intervalul 1999-2005, a fost Investment Officer la International Finance Corporation (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale. După plecarea de la Enterprise, Nacu a lucrat pentru 7 luni ca Partner al Gecad Ventures, un fond de investiţii care vizează companiile din IT cu potenţial mare de creştere.

"Pentru mine, întoarcerea la IFC a fost o mare bucurie. După cum probabil ştiţi am mai lucrat în IFC acum 19 ani şi după 6 ani şi jumătate petrecuţi în IFC am plecat la Enterprise Investors unde am stat 12 ani. IFC a rămas un loc special, pentru că aici e locul unde m-am format şi m-am bucurat foarte mult că am avut posibilitatea să mă întorc şi sper să continuăm lucrurile frumoase pe care IFC le face în România prin prisma grupului Băncii Mondiale", a declarat Nacu în cadrul unei întâlniri cu presa.

După preluarea funcţiei de Senior Country Officer, Nacu va contribui la realizarea şi implementarea Strategiei de Parteneriat cu România a IFC pentru perioada 2018-2023. Divizia de investiţii a Băncii Mondiale are, în prezent, o expunere de 533 de milioane de dolari, din care 65% reprezintă finanţări acordate prin intermediul instituţiilor financiare (bănci, IFN), iar restul de 35% este reprezentat de plasamente în sectorul economiei reale.

IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, este cea mai mare instituţie de dezvoltare globală axată pe sectorul privat din pieţele emergente. Țara noastră este a treia ţară ca expu­nere a instituţiei în regiune, după Turcia şi Rusia.