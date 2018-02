Care este diferența dintre București și Medellin, oraşul lui Pablo Escobar

În 1991, oraşul drogurilor columbiene avea o rată de omucideri de 381 la 100.000 de rezidenţi şi era considera unul dintre cele mai periculoase oraşe din lume. Astăzi, Medellinul estel a fel de sigur precum Washingtonul. În luna martie a anului 2013, Medellin a fost votat cel mai inovativ oraş de institutul Urban Landscape, The Wall Street Journal şi Citi.

Cheltuielile totale ale guvernului oraşului Medellín s-au dublat între 2004 şi 2008. Dar în special două surse de finanţare au făcut posibile cheltuielile gigantice de recontrucţie a Medellínului: compania de utilităţi deţinută de oraşul Medellín, Empresas Publicas de Medellín, care este bine condusă şi profitabilă, şi o taxă municipală mare, tolerată de o elită de afaceri cu o conştiinţă civică unică.

În prezent, în Medellin există 63 staţii: 27 de tren, 8 staţii de cablu teleferic şi 28 de staţii de autobuze tranzit rapid. Metroul din Medellin cuprinde în prezent două linii: linia A, care este de 25,8 km şi serveşte 21 de staţii, iar linia B, care este de 5,5 km lungime şi serveşte 6 staţii (plus staţia de San Antonio, transferul cu staţia de linia A). În plus, sistemul de auto cablu de antenna (sau teleferic), Metrocable, care completează sistemul de metrou este alcătuit din trei linii: Linia J cu 3 staţii (plus o staţie de transfer cu linia de metrou B), Linia K cu 3 statii (plus cu un singur transfer staţie Linia L), şi Linia L cu o singură staţie (plus staţia de linie un singur transfer cu K).

În România, statul a cheltuit peste 45 de miliarde de lei pentru construcţia de autostrăzi în perioada 2004-2016. S-au dat în folosinţă doar 633 de kilometri. Pentru perioada 1990- 2004, arhiva cu banii alocaţi nu poate fi accesată. Bucureştiul are un buget de 1,1 miliarde de euro.

Medellín este un oraş din Columbia, capitala departamentului Antioquia, situat în nord-vestul ţării, în centrul văii Aburra, pe malul râului Medellín. Conform datelor recensământului din 2005, are o populaţie de peste 2.200.000 de locuitori. Aria metropolitană, fiind compusă din 9 municipalităţi cu o populaţie de peste 3.200.000 de locuitori, este un important nod industrial, comercial, urban al ţării. Medellín se situează pe locul 98 în lista celor mai populate oraşe ale planetei.

Pablo Emilio Escobar Gaviria a fost un celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deţinea 80% din traficul de cocaină din SUA. Supranumit „Regele Cocainei”, el a fost cel mai bogat criminal din istorie, cu o avere netă cunoscută estimată la 30 de miliarde de dolari (în anii 1990) şi aproximativ 100 de miliarde de dolari dacă sunt incluşi şi banii ascunşi prin diverse locuri din Columbia.