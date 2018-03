Barack Obama negociază cu Netflix pentru a produce un show TV

Netflix negociază cu Barack Obama şi soţia lui, Michelle, pentru o serie de conţinuturi exclusive, ce vor fi disponibile pe acest serviciu de streaming care are 118 milioane de abonaţi, a anunţat joi seară cotidianul The New York Times.

Formatul şi numărul de episoade ce vor fi realizate nu au fost deocamdată stabilite, potrivit aceluiaşi cotidian, însă printre ideile avute în vedere se află şi proiectul unei emisiuni în care Barack Obama va modera o serie de dezbateri ce vizează temele care au dominat cele două mandate prezidenţiale ale sale.

Soţii Obama s-au ţinut relativ departe de atenţia presei după ce au părăsit Casa Albă anul trecut, însă ambii îşi scriu în această perioadă volumele de memorii, pentru care ar fi plătiţi cu onorarii de câteva zeci de milioane de dolari, a anunţat presa americană.

Barack Obama are şi un cont pe Twitter, urmărit de peste 100 de milioane de admiratori (followers), fapt ce sugerează că există deja un public consistent care este dispus să urmărească orice fel de program pe care fostul preşedinte american l-ar realiza pentru Netflix. (Sursa: Agerpres)