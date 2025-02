„Evaluate la 50 de trilioane de dolari, proprietățile imobiliare rezidențiale reprezintă piatra de bază a economiei SUA, aproape dublu față de PIB-ul țării de 27,4 trilioane de dolari”, a scris firma de cercetare, care utilizează știința și ingineria climatică pentru a calcula riscul financiar pentru proprietățile din SUA, potrivit Newsweek.

Schimbările climatice erodează aceeași bază prin „perturbarea tiparelor stabilite de migrație”, declanșând majorări ale primelor de asigurare a proprietății, creând „poveri financiare suplimentare”, afirmă First Street.

Frecvența dezastrelor naturale afectează deja piața imobiliară

Frecvența și severitatea crescută a dezastrelor naturale din SUA, pe care experții le atribuie schimbărilor climatice, afectează deja piața imobiliară – în special în state vulnerabile precum California, Florida și Louisiana. În aceste state, lovite frecvent de incendii devastatoare, uragane, furtuni și cicloane tropicale, asigurătorii privați care se confruntă cu costuri mai mari și expunerea la catastrofe fie au redus acoperirea, fie au crescut primele, pentru a face față cererilor.

Când primele de asigurări de proprietate cresc, valoarea proprietăților scade. Potrivit First Street, casele afectate de recentele majorări ale ratelor implementate de Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor (FEMA) au pierdut 54,1% din valoare. Zonele afectate de fenomene meteo extreme asistă la scăderea calității vieții pentru rezidenți, făcând aceste zone ale țării mai puțin atractive pentru cumpărători.

Schimbările climatice ar putea schimba radical lumea pieței imobiliare din SUA

Raportul First Street este un alt studiu care arată că schimbările climatice ar putea schimba radical, în rău, lumea pieței imobiliare din SUA, dacă nu vor fi implementate în curând mișcări reale.

First Street se așteaptă ca primele de asigurări de proprietate să crească cu o medie de 29,4% până în 2055, din cauza vremii determinate de schimbările climatice. În aceeași perioadă, 55 de milioane de americani se vor reloca în SUA din cauza evenimentelor meteorologice extreme, cum ar fi incendiile de vegetație, căldura extremă și inundațiile. Această migrație ar începe cu relocarea a 5 milioane de oameni în acest an, a indicat First Street.

Texas, Florida și California au absorbit peste 40% din costurile dezastrelor naturale

Aceleași zone cu risc ridicat care au înregistrat cele mai înalte niveluri de migrație din țară în ultimele decenii – cele care promit o bună calitate a vieții și case mai ieftine – vor fi cele mai afectate de devalorizarea proprietăților legate de climă, a spus First Street.

Texas, Florida și California au absorbit peste 40% din costurile dezastrelor naturale, de 2,8 trilioane de dolari, ale națiunii din 1980, a constatat compania. Se preconizează că aceste trei state se vor confrunta cu scăderi nete de 10 până la 40% până în 2055, potrivit First Street.

„Aceste zone au înregistrat creșteri ale expunerii la vreme severă și ale costurilor de asigurare, ceea ce a dus la o creștere constantă a costului total al proprietății”, a scris compania

Zonele de coastă atractive sunt amenințate de creșterea nivelului mării; regiunile la prețuri accesibile se confruntă cu valuri de căldură, secete și inundații din ce în ce mai frecvente.