O decizie care a trecut destul de neobservată în România este cea a președintelui american prin care organismul care luptă cu epidemia de coronavirus va fi dizolvat. O decizie greu de înțeles în contextul în care vorbim despre țara care a fost cel mai greu încercată de epidemia de coronavirus. Cu o populaţie de peste 330 de milioane de locuitori, SUA au înregistrat până în prezent mai mult de 1,2 milioane de cazuri, potrivit datelor Johns Hopkins University.

Presa internațională a observat și a comentat destul de amplu această decizie. The Guardian titrează: „Trump gives up on virus fight to focus on economic recovery – and re-election,” arătând că ordinea priorităților celui care este cel mai puternic om de pe Planetă tocmai s-a schimbat.

Ca un om de afaceri ce se află, Donald Trump tocmai a decis că banii sunt mai importanți decât sănătatea. Decizia a fost luată în contextul în care oficialii din sistemul sanitar american avertizează că un nou val de îmbolnăviri poate fi înregistrat odată ce afacerile vor reporni şi oamenii vor începe să meargă din nou la muncă.

Un paragraf din textul apărut in The Guardian mi se pare mai mult decât grăitor. Îl redau în egnleză, exact așa cum este:

Donald Trump is effectively abandoning a public health strategy for the coronavirus pandemic and showing “clear willingness to trade lives for the Dow Jones”.

Totuși, pentru Donald Trump, nu este surprinzător. În stilu-i caracateristic, președintele american a recunoscut că, în acest moment, ordinea priorităților este una cât se poate de clară: economia. Unii ar numi asta cinism, alții ar spune că este doar pragmatism, însă declarațiile sunt parcă lipsite de orice empatie:

„Nu spun că totul e perfect şi, da, vor fi unii oameni afectaţi? Da. Vor fi unii afectaţi grav? Da. Dar trebuie să ne deschidem ţara şi trebuie să o deschidem curând”.

Nu comentez dacă este o decizie bună sau rea. Cred că în astfel de situații este greu să decizi care soluție este mai bună în condițiile în care oricum ai da-o e tot rău. Imaginați-vă, însă, că, în plină epidemie, China ar fi luat o decizie similară. Care ar fi fost reacțiile la nivel internațional?

Mai mult, imaginați-vă cum ar fi fost ca Italia sau România să ia o astfel de decizie, înainte ca vârful epidemiei să fie atins? Cum ar fi fost ca Orban să decidă desființarea celulei de criză care gestionează lupta împotriva epidemiei de coronavirus? Cred că până și cei mai fervenți susținători ai lui ar fi zis că e o nebunie.