Într-un inveriu recent, Alexander Etkind a explicat clar că războiul actual din Ucraina este „un război imperialist și revanșard”.

„Resursele sunt importante pentru că, fără ele, nu ar exista puterea și mijloace de război. Dar aceste resurse se află în Siberia de Vest, nu în estul Ucrainei. Rușii nu au nimic de împărțit acolo în afară de orgoliul puterii care se dă rănit.

Este un război imperialist, dar de un tip special. Este, de asemenea, un război revanșard. Diferența constă în faptul că Rusia nu invadează pământuri noi și necunoscute, ci pe cele despre care conducătorii săi cred că le-au aparținut cândva. Iar economia bazată pe exploatarea resurselor naturale le permite să facă acest lucru, le oferă bani și oameni pentru a face acest lucru. Aceasta este natura răului”, a afirmat recent intelectualul rus.

Se anunță dezintegrarea Federației Ruse

Profesorul nu se ferește să vorbească despre dezintegrare atunci când se referă la viitorul Federației Ruse.

„În cazul colonizării interne, este vorba de prăbușirea imperiului. Acesta este modul în care s-au dezintegrat Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Rus. Acesta este modul în care s-a dezintegrat Uniunea Sovietică. Același lucru se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu, și cu Federația Rusă”, a spus acesta.

Petrolul este modalitatea optimă de îmbogățire a elitei ruse

Întrebat despre materiile prime ale Rusiei, în contextul în care Occidentul a impus o serie de sancțiuni economice pentru a limita câștigurile Kremlinului din exporturile sale, Alexander Etkind susține ferm că acestea sunt „sursa răului”.

„Toate resursele sunt diferite: petrolul are proprietăți politice diferite de cele ale cărbunelui; cerealele au proprietăți diferite de cele ale metalelor; fierul are proprietăți diferite de cele ale cuprului etc. (…) Răul provine din acele resurse care sunt distribuite cel mai inegal pe suprafața pământului. Sunt mai ușor de monopolizat, interferează cu comerțul liber, se poartă războaie pentru ele, iar sclavia devine necesară pentru ele.

Modelul este clar pentru mine: cu cât extracția unei resurse are nevoie de mai puțină muncă intensivă, dar care are o valoare mai mare, cu atât șansele la război și violență cresc, pentru că sunt asociate cu controlul extracției sale. Priviți diamantele sau petrolul în acest sens.

Economistul și politologul Michael Ross enumeră patru caracteristici ale veniturilor din petrol: sunt mari; cea mai mare parte a trezoreriei nu depinde de impozitele cetățenilor, ci de veniturile directe din proprietatea statului; veniturile sunt instabile, deoarece depind de prețurile mondiale ale petrolului și de condițiile naturale; sunt opace și secrete.

Toate acestea fac din veniturile din petrol o modalitate optimă de îmbogățire a elitei. Datorită nevoii scăzute a muncii în cazul petrolului, petro-statele sunt independente de populație: nu au nevoie în mod special de ea, atât timp cât nu o deranjează”, a afirmat recent Alexander Etkind, potrivit Libertatea.

Cine este Alexander Etkind?

Alexander Etkind predă istoria la Florența, a fost profesor universitar la Cambridge și este autorul unor cărți de referință pentru înțelegerea situației actuale din Rusia.

Acesta predă acum în Italia, la European University Institute. Are studii de psihologie la Leningrad, un doctorat la Universitatea din Helsinki și are specializări în istorie, în problema memoriei, economiei și colonialismului, domenii de cercetare aplicate pe Rusia. Totodată, el a fost profesor invitat la Universitatea din New York, Universitatea Georgetown și rezident la Harvard, Princeton, Woodrow Wilson Center.