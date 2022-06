„În urmă cu 100 de zile, Rusia a declanşat războiul nejustificat împotriva Ucrainei. Curajul ucrainenilor merită respectul şi admiraţia noastră. Uniunea Europeană este alături de Ucraina. Astăzi, la Paris, voi discuta cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care exercită Preşedinţia Consiliului UE, despre actuala şi viitoarea susţinere a Uniunii Europene pentru Ucraina.

Tocmai am adoptat al şaselea pachet de sancţiuni puternice împotriva Rusiei şi vom menţine presiunile. Europa va susţine Ucraina cât de mult timp va fi necesar, cu toată asistenţa financiară, tehnică şi umanitară posibilă. Îi vom ajuta să reconstruiască, să se reformeze şi să se modernizeze”, a scris vineri Ursula von der Leyen pe contul său de Twitter.

Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country.

The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.

We have just adopted our 6th package of tough sanctions against Russia and will keep the pressure on.

Europe will support Ukraine as long as it takes, with all the financial, technical and humanitarian aid possible.

We will help them rebuild, reform and modernise. pic.twitter.com/ypYhHlejGo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022