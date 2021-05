Zi proastă pentru Simona Halep! Din păcate, campioana noastră a fost nevoită să abandoneze în turul al doilea al Turneului de la Roma.

Simona Halep (locul 3 WTA) a jucat astăzi împotriva lui Angelique Kerber din Germania (locul 26 WTA). Campioană en-titre a acestui turneu de categorie WTA 1000, Simona conducea în partida disputată la Roma, cu scorul de 6-1, 3-3.

Până la acel moment, românca făcuse un meci foarte bun, impunându-se categoric în setul întâi, în care a luat şi 3 break-uri.

Din păcate, la un serviciu al lui Kerber, Halep s-a accidentat la gamba piciorului stâng şi a fost nevoită să ceară îngrijiri medicale. Din păcate, se pare că accidentarea nu a fost una uşoară, pentru că, în final, Simona a fost nevoită să părăsească “Grand Stand Arena”, şchiopătând şi cu ochii în lacrimi.

Not how they wanted this match to end 😔@AngeliqueKerber advances to the round of 16 after Halep is forced to retire due to injury.

