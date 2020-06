Conform Rezoluţiei 71/279 adoptată de Adunarea Generală a ONU la 6 aprilie 2017, ziua de 27 iunie este dedicată, anual, întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Prin această iniţiativă, ONU a dorit să sublinieze importanţa avută de întreprinderile micro, mici şi mijlocii pentru întreaga societate. Conform unor statistici ale Comitetului Internaţional pentru Afaceri Mici, aceste întreprinderi reprezintă peste 90% din totalul firmelor din lume, fiind răspunzătoare pentru aproximativ 60-70% din numărul total de angajaţi şi contribuind cu aproximativ 50% din PIB, potrivit http://www.un.org.

Totodată, prin această iniţiativă, ONU atrage atenţia asupra unei probleme majore întâmpinată de întreprinderile micro, mici şi mijlocii, anume accesul la capitalul necesar demarării afacerilor. În acest sens, ONU recomandă implementarea unor politici financiare prietenoase cu formele micro, mici şi mijlocii, precum şi facilitarea accesului acestora spre alte pieţe în afara celor locale.

Ediţia din 2020 a Zilei întreprinderilor micro, mici şi mijlocii se desfăşoară în contextul pandemiei de COVID-19. ONU atrage atenţia că aceste întreprinderi sunt cel mai greu lovite în urma măsurilor luate pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Lanţuri de aprovizionare au fost rupte sau întrerupte, cererea a scăzut în multe domenii, numeroase întreprinderi micro, mici şi mijlocii au falimentat. De aceea, este esenţial ca guvernele să ia măsuri pentru supravieţuirea afacerilor mici, facilitându-le accesul la finanţare, informaţie şi pieţe, conform un.org. „Să nu uităm că aceste întreprinderi, care, în general, au mai puţin de 250 de angajaţi, reprezintă coloana vertebrală a celor mai multe sisteme economice din lume şi că ele joacă un rol cheie în ţările în curs de dezvoltare”, subliniază sursa citată.

Un sondaj online efectuat de Consiliul Judeţean Mureş în rândul agenţilor economici pentru evaluarea impactului pandemiei de coronavirus asupra mediului de afaceri, publicat la 24 iunie, a arătat că din 200 de IMM-uri care au răspuns, 95% susţin că au fost afectate iar în 80% din cazuri s-a înregistrat o scădere a cererii produselor şi serviciilor.

În luna aprilie 2020, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a deschis aplicaţia programului IMM Invest România, care permite IMM-urilor afectate semnificativ de criză să îşi asigure lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unor finanţări garantate. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni. Potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, acesta este cel mai important program de susţinere a IMM-urilor din România, din ultimii 30 de ani.

La 16 iunie, premierul Ludovic Orban a declarat că datele la zi arată că există peste 4.750 de firme cărora li s-a aprobat creditul prin programul IMM Invest. Până la 27 mai, un număr de 60.541 de întreprinderi mici şi mijlocii s-au înscris în programul IMM Invest. Până la 15 iunie, băncile au acordat credite în sumă de 4 miliarde de lei în programul IMM Invest.

Programul IMM Invest România poate fi accesat la adresa www.imminvest.ro.

Tema propusă de ONU pentru ediţia din anul 2019 a Zilei întreprinderilor micro, mici şi mijlocii a fost „Sume mari pentru afaceri mici” („Big Money for Small Business”) prin care s-a subliniat nevoia de a investi mai mult în întreprinderile micro, mici şi mijlocii din ţările în curs de dezvoltare. În felul acesta, se creează posibilitatea ca, ulterior, odată ce au atins succesul pe piaţă, întreprinderile astfel finanţate să întoarcă la buget cel puţin la fel de mulţi bani.