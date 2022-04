Discuţii la nivel înalt între preşedinţii Ucrainei şi Turciei!

Potrivit unui anunţ făcut chiar de către Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev a avut o conversaţie telefonică cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, joi, 31 martie.

„Am avut o altă conversație cu un adevărat prieten al Ucrainei, președintele Erdogan. Am remarcat nivelul înalt de organizare a negocierilor delegațiilor de la Istanbul.

S-a convenit asupra pașilor viitori către pace. Sunt recunoscător pentru disponibilitatea Turciei de a deveni un garant al securității țării noastre!”, este mesajul postat de Volodimir Zelenski pe contul său de Twitter.

Presa din Turcia a oferit şi ea mai multe detalii despre convorbirea telefonică dintre preşedinţii Zelenski şi Erdogan.

Unul dintre subiectele abordate a fost întâlnirea de la Istanbul, de pe 29 martie, dintre delegaţiile sosite de la Kiev şi Moscova pentru a negocia pacea în Ucraina.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi-a prezentat din nou disponibilitatea ca ţara sa să găzduiască o întâlnirea faţă în faţă între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, relatează jurnaliştii turci de la NTV.

Joi, preşedintele Erdogan a subliniat că Turcia ar putea juca şi ea rolul de stat garant pentru securitatea Ucrainei, afirmând că ţara sa este deschisă să devină o țară garantă, în timp ce detaliile ar trebui clarificate.

Totuşi, liderul de la Ankara a afirmat din nou că Turcia se opune sancționării Rusiei, în schimb acordă prioritate opoziției împotriva mișcărilor militare ale Rusiei și continuării dialogului.

