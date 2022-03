Aproape 100.000 de persoane rămân în continuare blocate în Mariupol, oraș aflat în ruine și se confruntă cu lipsa alimentelor și bombardamentele rusești „constante”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a făcut apel la eliberarea unui convoi despre care a spus că a fost capturat de forțele rusești.

Convoi umanitar, blocat de ruși

Într-un discurs video, marți seara târziu, el și-a reînnoit apelurile către Rusia pentru a permite coridoare umanitare sigure și a declarat că civilii se confruntă cu „condiții inumane”. Sunt „într-un asediu total, fără hrană, apă, medicamente, sub bombardamente constante și sub bombardamente constante”, transmite The Guardian.

Mai mult de 7.000 de persoane au scăpat din oraș în ultimele 24 de ore, a precizat el. Cu toate acestea, un convoi umanitar care se deplasa pe o rută convenită la vest de oraș a fost „capturat de ocupanți”. Convoiul de lângă Mangush era format din șoferi de autobuz și personal al serviciilor de urgență.

„Din păcate, aproape toate eforturile noastre sunt sabotate de ocupanții ruși, prin bombardamentele lor sau prin teroarea deliberată. Astăzi (n.r. marți), unul dintre convoaiele umanitare a fost capturat de ocupanți pe un traseu stabilit în apropiere de Mangush.

Angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și șoferi de autobuz au fost luați prizonieri. Facem totul pentru a ne elibera oamenii și a debloca circulația încărcăturii umanitare”, a precizat președintele ucrainean.

Mărturii teribile ale celor care au fugit din oraș

Zeci de mii de locuitori au fugit deja din orașul-port din sudul Ucrainei și au vorbit despre scene înfiorătoare, un „infern înghețat, plin de cadavre și clădiri distruse”, potrivit Human Rights Watch.

Imagini din satelit surprinse la Mariupol publicate marți de Maxar au arătat un peisaj carbonizat, cu mai multe clădiri în flăcări și fumul dens care ieșea din oraș. Pentagonul a declarat că Rusia bombardează acum Mariupol folosind artileria, rachete cu rază lungă de acțiune și nave militare desfășurate în Marea Azov, aflată în apropiere.

„Ne-au bombardat în ultimele 20 de zile”, a declarat Viktoria Totsen, în vârstă de 39 de ani, care a fugit în Polonia. „În ultimele cinci zile, avioanele zburau deasupra noastră la fiecare cinci secunde și aruncau bombe peste tot, pe clădiri rezidențiale, grădinițe, școli de artă, peste tot.”

„Este clar că ocupanții nu sunt interesați de orașul Mariupol, ei vor să îl radă de pe fața pământului, să îl reducă la cenușă”, a declarat un oficial local.