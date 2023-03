Așadar, sute de tractoare din Țările de Jos au mers către Haga înainte de alegerile regionale din această săptămână. Peste 10.000 de fermieri au fost prezenți, iar protestatarii au acuzat guvernul olandez că forțează fermierii să părăsească terenurile private pentru a liniști Bruxelles-ul.

Aceștia au avut pancarte pe care scria „Fără fermieri, fără mâncare” și „Nu există nicio problemă cu azotul”, conform informațiilor transmise de rmx.news

De asemenea, fermierii au susținut că luptă împotriva unui guvern corupt și nedrept, care aruncă oamenii de pe propriul pământ.

„Luptăm împotriva unui guvern corupt și nedrept”, a declarat Eva Vlaardingerbroek, o proeminentă activistă. Aceasta a vorbit despre un guvern care „alungă fermierii noștri de pe pământul lor”.

„De secole, fermierii noștri au produs alimente pentru milioane de oameni din întreaga lume. Și în loc de ceea ce pretind acei mincinoși de la Haga, au făcut-o într-un mod responsabil și durabil.

Dar cabinetului nostru nu îi pasă de natură. Pur și simplu au creat o minciună pentru a fura pământul fermierilor noștri”, a mai spus Eva Vlaardingerbroek.

Amintim că reacția a apărut după ce administrația premierului olandez Mark Rutte a promis că va lua măsuri radicale pentru a-și îndeplini obiectivul ambițios de a reduce la jumătate emisiile de azot ale țării până în 2030 și a identificat marele sector agricol al țării ca fiind principalul vinovat, din cauza numărului mare de animale și a utilizării îngrășămintelor.

Anul trecut, guvernul a anunțat planuri de a reduce numărul de animale cu o treime, în timp ce fermierilor li s-a spus, de asemenea, că terenurile lor ar putea fi supuse achizițiilor obligatorii.

Agricultorii au organizat mai multe demonstrații împotriva politicii guvernamentale, blocând autostrăzile și centrele de distribuție a supermarketurilor în cadrul protestelor în masă de anul trecut.

„Aceste reduceri sunt atât de severe încât acele comunități rurale vor fi total devastate din punct de vedere economic”, a declarat anul trecut Sander van Diepen, purtător de cuvânt al asociației olandeze pentru agricultură și horticultură, LTO Nederland.

Tens of thousands of people turned up for the Dutch farmers protest.

Stand for freedom. pic.twitter.com/lAUW1QuqhV

— PeterSweden (@PeterSweden7) March 11, 2023