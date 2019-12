Mi Note 10 revoluționază piața telefoanelor mobile de tip smartphone din lume. Noul model are o cameră foto penta de 108 MP. În plus, noul model Xiaomi vine și cu o baterie impresionantă.

Ce preț are Mi Note 10 în România

Xiaomi Mi Note 10 se poate găsi în țara noastră la diferite magazine de specialitate printre care eMag, Flanco etc. În prezent prețul unui astfel de telefon este de 2.449 de lei și are o capacitate de 128 GB, 5 camere, 108 MPx, 5260 mAh și este dual sim. Telefonul are două culori Glacier, respectiv Midnight. Ar mai exista și o a treia culoare, numită Aurora Green dar momentan nu face parte din ofera din magazinele din România.

Piesa de rezistență, Penta-Camera

Noul model Xiaomi are 5 camere diferite. Principala cameră are 108 MP urmată de două camere tele de 5 MP, respectiv 20 MP. Pe lângă acestea Mi Note 10 are o cameră supraangulară de 20 MP și o cameră cu funcție macro. Datorită acestor 5 camere este posibilă o apropiere cu un zoo care ajunge de la 0.6x la 50x fără compromiterea calității imaginii.

Mi Note 10 este echipat cu un senzor Samsung ISOCELL Bright HMX 108 MP și este telefonul cu cea mai mare rezoluție existentă în prezent. Rezoluția este de 12032 x 9024.

Noul model a revoluționat piața telefoanelor mobile prin posibilitatea de a printa cu acuratețe, fotografii pe billboard-uri de aproape 4.24 metri înălțime.

În plus, telefonul are un senzor special pentru capturarea, cu mare acuratețe, a detaliilor în cazul în care lumina este prea scăzută. Tehnologia care ajută acest senzor este combinarea a patru pixeli în unul singur. Pentru claritate, telefonul folosește stabilizarea (OIS) pe 4 axe.

Camera tele de 12MP poate ajunge la o distanță focală de 50 mm, una dintre cele mai des folosite distanțe focale de către fotografii profesioniști.

Camera tele de 5MP poate face fotografii de înaltă calitate de 10x mod hibrid sau 50x cu zoom digital. Obiectivul telefonului este echipat cu stabilizare optică și diafragmă speciale pentru fotografiile executate în lumină slabă.

Camera supraangulară de 20MP dă posibiliatatea capturării peisajelor și imaginilor de grup iar camera macro are un autofocus ce ajută în cazul fotografiilor realizate la distanță mică.

Mod special pentru noapte

Camera din spate a telefonului are o funcție complet nouă numită Night Mode 2.0 care permite captarea unei cantități mari de lumină. În același timp, combină mai multe cadre ale aceleiași imagini pentru o versatilitate crescută.

Acest mod este special implementat pentru cei care sunt pasionați de concerte sau de peisajele în timpul nopții.

Design rezistent la zgârieturi

Telefonul are un ecran AMOLED 3D curbat de 6.47″. Ecranul edge-to-edge este foarte subţire şi oferă o experienţă imersivă completă, cu un raport de contrast de 400,000:1 care permite realizarea unor tonuri diferite de negru şi o fidelitate mai mare a culorii.

Mi Note 10 este echipat cu un senzor optic integrat în ecran care este cu 88% mai subţire, şi cu o zonă de detectare a amprentei cu 10% mai mare, care funcţionează în condiţii de lumină puternică, frig şi degete uscate.

Pe spate, Mi Note 10 este prevăzut cu sticlă 3D curbată, care oferă o aderență excelentă. Atât pe față cât și pe spate, telefonul este echipat cu înveliș Corning®️ Gorilla®️ Glass 5, care oferă o mai mare rezistență la zgârieturi.

Mi Note 10 promite o baterie de înaltă capacitate

Bateria, cu o capacitate de 5260mAh, suportă încărcare rapidă de 30W și durează mai mult de 2 zile. Dispozitivul utilizează platforma mobilă Qualcomm®️ SnapdragonTM 730G cu tehnologie 8nm.

Software-ul noului model a câștigat un premiu Red Dot Design

MIUI 11 introduce un design complet nou și un set de funcțiuni îmbunătățite pentru a eficientiza operarea. Eliminând componentele inutile de interfață și alte elemente care aglomerau vizual, MIUI 11 aduce conținutul în prim plan.

MIUI 11 face din afișarea Always-on Display un instrument perfect de personalizare. Pe lângă aceasta, MIUI 11 introduce noi efecte sonore dinamice, care imită sunetele ambientale ale naturii. Acest sistem de efect sonor inovativ a câștigat un premiu Red Dot Design, și este primul premiu acordat vreodată pentru categoria de software smartphone.

