Ecranul și design-ul

Prima mare diferență constă în design. iPhone 12 Mini vine cu un design similar cu cel al fraților săi mai mari și pe care Apple îl folosește de câțiva ani. Spatele este din sticlă, iar ramele sunt din metal. Pe de altă parte, Apple a profitat de acest design pentru a crea un telefon mai mic, mai îngust, mai subțire și chiar mai ușor decât iPhone SE. Cel mai bun lucru este că a fost realizat prin creșterea dimensiunii ecranului. iPhone 12 Mini are un ecran OLED de 5,4 inci cu o rezoluție de 2340 x 1080 pixeli. Este compatibil cu reproducerea imaginilor HDR, are un contrast de 2.000.000: 1 și este capabil să afișeze o luminozitate maximă în HDR de cel puțin 1.200 de niți.

În ceea ce privește iPhone SE, are un design total diferit. Apple a dorit să-i ispitească pe cei mai nostalgici utilizatori cu un design retro, cu rame mari și cunoscutul Touch ID în partea de jos. iPhone SE are un ecran de 4,7 inci, o dimensiune care astăzi nu mai este întâlnită la niciun alt producător.

Pe lângă dimensiuni, există multe alte diferențe între ecranul iPhone 12 Mini și iPhone SE. De exemplu, SE are un panou LCD IPS. De asemenea, are o rezoluție mult mai mică, la 1.334 x 750 pixeli. În plus, la schimbarea tehnologiei, contrastul scade la 1.400: 1, iar luminozitatea tipică rămâne la 625 de niți (aceeași valoare ca iPhone 12 Mini dacă nu numărăm HDR).

Camera de fotografiat

iPhone 12 Mini are o cameră dublă cu senzor wide de 12 MP și ultra-wide. Senzorul principal are diafragmă f/1.6 și stabilizare optică a imaginii. În ceea ce privește senzorul ultra-larg, acesta oferă un câmp vizual de 120 ° și are o deschidere f/2.4.

iPhone SE este cel mai de bază telefon al Apple, deci are doar o cameră pe spate. Mai exact, este un senzor de 12 megapixeli cu diafragmă f/1,8 și stabilizare optică a imaginii.

Performanța

Anul acesta Apple a decis să utilizeze același procesor pentru întreaga gamă iPhone 12. Prin urmare, iPhone 12 Mini este echipat cu puternicul cip Aion Bionic. La rândul său, iPhone SE are cipul A13 Bionic, un model oarecum mai puțin puternic. Așa cum se întâmplă adesea, Apple nu comunică memoria RAM pe care dispozitivele sale o au. Cu toate acestea, cantitatea de stocare este aceeași pe ambele modele. Atât iPhone 12 Mini, cât și SE încep de la 64 GB, cu opțiuni de 128 GB și 256 GB.

În ceea ce privește bateria, iPhone 12 Mini oferă, pe hârtie, o autonomie mai mare decât SE. Apple nu oferă niciodată cantitatea exactă de baterie cu care își echipează dispozitivele, vorbește întotdeauna despre autonomie. Conform datelor oficiale ale producătorului, iPhone 12 Mini oferă o autonomie de până la 15 ore de redare video, în timp ce iPhone SE oferă o autonomie de până la 13 ore de redare video.

Dar cea mai mare diferență când vine vorba de secțiunea bateriei nu constă în autonomie, ci în încărcare. iPhone 12 este compatibil cu noua încărcare wireless cu încărcătoare MagSafe de până la 15W. În plus, acceptă încărcarea rapidă utilizând un încărcător de 20W, care nu este inclus.

iPhone SE acceptă, de asemenea, încărcarea rapidă a cablului, deși nu include încărcătorul necesar de 20W. Deși nu este compatibil cu noua încărcare MagSafe, are încărcare fără fir prin orice încărcător Qi.

Există diferențe importante și la nivel de conectivitate și securitate. iPhone 12 Mini este compatibil cu noile rețele 5G. De asemenea, are Face ID, ceea ce îi lipsește lui iPhone SE care este prevăzut cu Touch ID. (P)