10 Motive sa-ti doresti un ceas inteligent Xiaomi Amazfit GTS

Monitor de frecventa cardiaca

Modelul dispune de senzor optic BioTracker PPG si ofera utilizatorului monitorizare continua a ritmului cardiac 24 de ore. Aceasta caracteristica este utila nu doar pentru sportivi, ci si pentru cei interesati de sanatatea cardiaca. Este o modalitate buna, de asemenea, de a primi avertismente despre potentialele boli de inima.

Ecran AMOLED de 1.65 inch.

Modelul este echipat cu display-ul Retina-Grade cu 341ppi. Forma dreptunghiulara si dimensiunea generoasa permit utilizatorului sa vada mai multe informatii decat pe un cadran circular clasic.

Design formal

Armonia dintre corpul metalic si cureaua colorata se potriveste fiecarei tinute si oricaror ocazii. Puteti alege din 6 culori diferite. Mai multe surse au observat similaritati intre Apple Watch si Xiaomi Amazfit GTS, insa exemplarul lui Xiaomi are un sistem de operare propriu, care nu copiaza Apple. In plus, cureaua este fixata intr-un mod diferit.

Rezistenta la apa 5ATM

Xiaomi Amazfit GTS permite si monitorizarea activitatilor incluse in sporturile de apa. Poate fi folosit la piscina, dar nu pentru scufundari (scuba diving).

Pana la 14 zile de anduranta

Este o performanta buna pentru un ceas inteligent. Conform testelor, ceasul poate functiona pana la 46 de zile fara incarcare, insa cu utilizarea functiilor minime. La activarea GPS-ului, autonomia bateriei scade la 25 de ore.

100 de formate personalizate

Amazfit a creat circa 100 de formate personalizate, pentru ca fiecare utilizator sa-si poata gasi cu usurinta varianta care i se potriveste cel mai bine.

12 moduri sport

Amazfit GTS este echipat cu o gama completa de functii sporitve pentru diverse tipuri de antrenamente, outdoor sau in sala de sport. Ofera, de asemenea, notificari, memento-uri etc.

Pret avantajos

In comparatie cu ai sai concurenti, noul ceas Xiaomi Amazfit GTS are un pret accesibil.

Sistem de operare intuitiv

Amazfit GTS este echipat cu un sistem de operare personalizat, cu o interfata usor de utilizat. Toate informatiile necesare se pot accesa prin aplicatia Mi Fit.

GPS

Datorita modulului GPS, utilizatorul poate urmari traseul si distanta parcursa pe jos, cu bicicleta etc.

Pe larg despre Xiaomi Amazfit GTS

Afisaj 341 PPI AMOLED, o experienta fara precedent

Noul ceas inteligent Amaxfit GTS utilizeaza un afisaj de inalta rezolutie, cu o densitate de pixeli atat de mare incat atinge 341PPI. Are rezolutie de 348 x 442, oferind o claritate incredibila a detaliilor. In plus, ecranul AMOLED personalizat, de 1.65 inch, ofera un spectru de culori 100% NTSC. Saturatia ultra-inalta a culorilor face ca ecranul sa fie extrem de realist, iar obiectivul de sticla 2.5D, luminos si transparent, face ca fiecare privire spre display sa fie intotdeauna impresionanta. Ecranul elegant are forma patratat.

In plus, Amazfit a proiectat doua interfete inovatoare cu informatii personalizate: Modular Information Watch Face si Modular Analog Watch Face.

Corp subtire, din metal stralucitor

Tranzidia lina de la sticla curbata 2.5D la corpul metalic al ceasului scade grosimea la 9.4 mm, ceea ce face ca ceasul sa arae incredibil de subtire si de fin. Compactitatea dintre aliajul de aluminiu de calitate aeronava ajuta, de asemenea, la controlul greutatii corpului ceasului, care este doar de 24.8 grame. In ciuda finetii sale, Amazfit este un ceas puternic si robust. In plus, puteti alege din 6 culori energice si la moda, care se potrivesc gusturilor si situatiilor diferite.

12 Moduri de antrenamente si 5ATM rezistenta la apa

SmartWatch-ul GTS Amazfit include 12 moduri de exercitiu mainstream. Mai multi senzori profesionisti inregistreaza datele fizice in totalitate si efectueaza analize stiintifice asupra acestora, pentru a va imbunatati capacitatea de exercitiu, diferentiata intre diverse sporturi: alergare outdoor sau pe banda, mers, ciclism, alpinism, schi, ridicarea greutatilor etc.

In plus, datorita rezistentei sale la apa, pana la o adancime de 50 de metri, ceasul inteligent Amazfit GTS este pregatit pentru mai multe scenarii de inot. El iti poate recunoaste automat pozitia de inot si poate inregistra diverse date, cum ar fi ritmul si consumul caloric. Permite o analiza exacta a acestor date colectate, de fiecare data cand inoti.

O durata de viata foarte buna a bateriei

Amazfit GTS reuseste sa combine uimitor componentele software si hardware pentru a optimiza consumul energetic al sistemului si componentelor, pentru a obtine o rezistenta de lunga durata. Bateria tine pana la 14 zile, iar corpul subtire al ceasului, permite alimentari mai rare. Ceasul poate functiona continuu timp de 1 luna si jumatate in modul Basic Watch, care este suficient pentru a bifa un maraton sau o cursa de anduranta. Desigur, autonomia bateriei poate varia in functie de utilizare, setari etc.

Frecventa cardiaca All-Day si Identificare automata a aritmiei

Senzorul optic Bio Tracker poate monitoriza constant frecventa cardiaca, frecventa cardiaca in timpul antrenamentelor si poate oferi avertismente daca detecteaza o valoare prea mare. In plus, functiile de gestionare a sanatatii multidimensionale, cum ar fi reminderul de sedere prelungita, consumul de calorii si analiza calitatii somnului va pot ajuta sa dezvoltati obiceiuri sanatoase.

