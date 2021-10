Un studiu recent realizat de OPPO, unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiei, indică faptul că 62% dintre români sunt cel mai interesaţi de performanţele camerei foto-video atunci când vine vorba despre achiziţionarea unui telefon inteligent.

Camera foto, mult mai importantă decât mărimea bateriei, cred românii

Detaliile legate de baterie şi autonomia aparatului se află abia pe locul trei în topul preferinţelor.

38% dintre cei chestionaţi consideră brandul telefonului drept cel mai important factor atunci când se uită la aparate din aceeaşi categorie de preţ. Urmează apoi raportul calitate-pret, considerat foarte important de 36% dintre participanţii la acest sondaj.

Contează şi primirea unui cadou la achiziţie, menţionată de 30% dintre cei intervievaţi.

Ce oferă OPPO Reno6 pasionaţilor de fotografie?

Smartphone-ul OPPO Reno6 răspunde întocmai cerințelor legate de performanţele camerei foto, transformând utilizatorii în fotografi profesioniști. Reno6 este echipat cu capabilități AI de vârf pentru a oferi o experiență nu doar foto ci și video superioare pasionaților de portret.

Reno6 5G are o arhitectură de camere cu senzori de 64 MP, 8 MP și 2 MP, iar camera selfie are 32 MP. În plus, Reno6 este echipat cu un senzor dedicat de temperatură a culorii, care captează culorile mai precis.

Pasionații de fotografie și video portret se pot bucura de modurile de înregistrare Bokeh Flare Portrait – care asigură un video bokeh cu accente luminoase, AI Video Highlight – care detectează automat lumina ambientală și realizează setările necesare sau Portrait Beautification – care folosește un algoritm AI cu 193 de puncte faciale pentru a realiza o înfrumusețare facială potrivită fiecărui utilizator.

Toate aceste funcții vin în sprijinul și dezvoltarea creativității fiecărui consumator, indiferent de condițiile în care realizează fotografiile sau video-urile sale.

Încărcare super rapidă: bateria ajunge la 25% în numai 5 minute

OPPO Reno6 5G dispune pe lângă un spațiu de stocare de 8 GB + 128 GB și de funcția RAM Extension care permite extinderea spațiului de stocare a memoriei RAM cu până la 5 GB.

Telefonul are şi o baterie de 4300 mAh, care îi oferă o autonomie ridicată. Pentru a fi întotdeauna la înălțimea așteptărilor, OPPO Reno6 este echipat și cu tehnologia de încărcare rapidă Super VOOC 2.0 de 65W care permite încărcarea completă și în siguranță a bateriei în doar 35 de minute.

De asemenea, în doar 5 minute bateria telefonului ajunge la 25%, ceea ce permite o redare continuă timp de 4 ore a conținuturilor video.