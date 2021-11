Revista Capital i-a adresat Xeniei câteva întrebări:

Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Xenia Muntean: – În ultimul an am investit foarte mult în dezvoltarea produsului. Ne-am şi mărit echipa şi acest lucru ne-a ajutat foarte mult să reuşim să livrăm mai multă valoare utilizatorilor noştri. Ne-am extins mult portofoliul de integrări pe care le avem disponibile în Planable și am integrat Google MyBusiness, YouTube şi, recent, Tik Tok. Astfel, specialiştii în marketing care folosesc platforma noastră pot să lucreze pe conţinut şi să programeze postări nu doar pentru Facebook, Twitter şi celelalte platforme populare, dar şi pentru platformele mai noi, precum TikTok.

De asemenea, am făcut deja şi primii paşi în spaţiul de enterprise și am actualizat sistemul de aprobări astfel încât să se potrivească mai bine companiilor mai mari care au mai multe nivele şi etape de aprobare.

Anul acesta ne concentrăm pe a extinde şi numărul de formate de conţinut, adică dincolo de postările organice, utilizatorii noştri pot acum să lucreze şi pe conţinut alternativ precum stories, IGTV pentru Instagram, dar şi reclame pentru reţelele sociale.

Totodată, ne concentrăm pe a face Planable mult mai util şi mai uşor de folosit în ceea ce privește partea de creaţie a conţinutului – am adăugat funcţionalităţi de pregătire a vizualurilor, adică un spaţiu unde utilizatorii noştri să aibă toate imaginile lor în acelaşi loc, să le poată şi edita astfel încât să se plieze mai bine pe conţinutul pe care vor ei să îl creeze. Per total, am investit foarte mult în 2020 pentru dezvoltarea produsului și continuăm să facem acest lucru și în 2021.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

X.M.: – Provocări au fost multe de când am pornit Planable și până în prezent și cred cu tărie că cel mai important aliat al unui om care pornește pe drumul antreprenoriatului este munca. Doar continuând să muncești poți să depășești obstacolele, să îți testezi limitele și să transformi această competiție permanentă într-un stil de viață.

Un exemplu de provocare cu care ne-am confruntat la început a fost să fim acceptați în programul Techstars. Am aplicat de vreo patru ori până i-am convins să ne primească. Rata de acceptare în Techstars este 1-2%, mai mică decât șansa de a intra la Harvard sau la Stanford. Suntem mândri că am fost perseverenți în ciuda refuzurilor inițiale și am fost prima echipa din România și din Moldova acceptată în acest accelerator foarte prestigios. Am reușit acest succes pentru că nu ne-am oprit niciodată din a încerca. Am abordat fiecare oportunitate ca pe un exercițiu să învățăm cum să aplicăm mai bine data viitoare. De asemenea, am început să aplicăm când încă eram foarte la început și clar nu eram pregătiții să fim acceptati, dar am început atât de devreme ca să căpătăm experiență și să învățăm din acest proces. Și, cel mai important, nu ne-am resemnat cu nu-urile pe care le-am primit. Am fost „nerușinați” și am aplicat până am primit un răspuns pozitiv.

O altă provocare importantă pentru noi a fost să obținem statutul de Facebook Marketing Partner. Este un program foarte competitiv și a fost dificil să ajungem să fim acceptați. În acest caz, soluția a fost să folosim puterea network-ului nostru și a clienților noștri pentru a construi un studiu de caz de nerefuzat pentru cei de la Facebook, în care să le demonstrăm câtă valoare aducem agențiilor și echipelor de marketing. Suntem deja de doi ani proud Facebook Marketing Partners.

C: – Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

X.M.: – Indiferent de business-ul sau produsul la care lucrezi, dacă principalul tău obiectiv este să transformi activitatea pe care o desfășori într-un produs cu un impact, capabil să facă viețile oamenilor mai bune, ai mult mai multe șanse să ai succes. Folosind tehnologiile moderne ai la dispoziție multe instrumente să îmbunătățești procese și să ajuți clienții finali să lucreze mai bine și mai eficient, aducând valoare reală vieții lor de zi cu zi.

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Programul meu zilnic este unul destul de încărcat, cu foarte multe call-uri cu potențiali clienți, meeting-uri interne cu echipa de leadership, call-uri cu partenerii și colaboratorii, și interviuri cu candidați noi, deoarece în perioada aceasta suntem în proces de extindere a echipei. Astfel, în contextul actual, o mare parte din timpul meu se petrece pe Zoom.

În general, nu sunt foarte early bird și nici nu mi se potrivesc miturile despre antreprenorii de succes care se trezesc la 5 dimineața. Mintea mea funcționează cel mai bine seara, când biroul este gol. Atunci sunt mai productivă și creativă.

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

X.M.: – Primii 1.000 de clienți într-o firmă și primii 100 de km pe care îi alergi sunt cei mai grei. Mă bucur că am trecut de ambele milestone-uri în ultimele câteva luni. 🙂

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

X.M.: – Echipa noastră a lucrat la fel de strâns și de concentrat, chiar dacă mulți dintre noi de la distanță.

Această criză nu a afectat în mod negativ business-ul, platforma Planable fiind creată pentru a ajuta echipele de marketing care colaborează remote sau din birouri diferite și care doresc digitalizarea și automatizarea operațiunilor, pentru a eficientiza acest proces. Datorită faptului că majoritatea companiilor au fost nevoite să lucreze de acasă în această perioadă, necesitatea pentru soluții precum Planable a crescut, din dorința de a menține colaborarea de la distanță pentru departele de marketing. Astfel, numărul de clienți și utilizatori Planable a înregistrat o creștere accelerată în această perioadă.

C: – Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

X.M.: – Pe lângă faptul că alerg dimineața, îmi place să petrec timp în natură în weekend, fac hiking pe munte, iar în ultima vreme, am dezvoltat o pasiune pentru fotografie și true crime shows. 🙂

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

X.M.: – De neoprit.

C – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

X.M.: – ”Far and away the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing”. – Theodore Roosevelt