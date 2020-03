În urmă cu 15 ani, Wayne Nugent a avut un vis, acela de a aduce mai multă distracție, libertate și împlinire în viața oamenilor. Așa a luat ființă, în 2005, gigantul WorldVentures Holdings, LLC, cu sediul în Dallas, Texas.

„Această companie este aici intenționat, nu întâmplător”, spunea Wayne Nugent

Fondator și vizionar, Wayne Nugent, este considerat ca fiind ,,The Mary Kay of Travel”, un exemplu de succes și ce înseamnă să pui în practică o viziune. Fără îndoială lumea este un loc mai bun datorită viziunii lui Wayne. Acesta și-a petrecut ultimul deceniu trăind visul, în timp ce viziunea sa i-a inspirat pe alții să-și croiască propriul drum și să își dorească un stil de viață diferit.

„Ne pasă de bunăstarea generală a întregii voastre ființe”, mai preciza fondatorul

Considerat un maestru în arta vieții, Wayne zicea că, în primul rând, o companie grozavă este construită cu oameni mari.

Acum, WorldVentures este prezentă în peste 40 de țări și un număr de aproximativ trei milioane de oameni se bucură de serviciile sale. Mai exact, vorbim despre unele dintre cele mai luxoase vacanțe pe care ți le poți imagina, prin intermediul clubului VIP DreamTrips, la prețuri exclusive și nu numai. WorldVentures nu este doar despre vacanțe, ci și despre oameni, prietenii, comunitate dar și distracție. Când Wayne a decis ca motto-ul companiei să fie ,,Distracție, Libertate, Împlinire” știa exact ce are de gând să ofere prin intermediul WorldVentures.

Fiind oficial cel mai mare club de turism din lume, în ultimii ani a câștigat peste 50 de premii World Travel Awards pentru serviciile de înaltă calitate pe care le oferă membrilor pe baza votului consumatorilor.

„Am încercat să creez o viziune atât de mare încât să fie loc pentru toată lumea”, mai spunea fondatorul WorldVentures

„WorldVentures este un cadru pentru măreție. Depinde de tine să creezi ceea ce vrei cu această oportunitate. Suntem într-o afacere de a aduce bucurie cât mai multor oameni. „, preciza Wayne Nugent.

Însă, în afară de vacanțe, WorldVentures construiește și relații de prietenie în toată lumea, conectează oamenii și, de ce nu, îi ajută să își sporească și finanțele. Cum? Simplu! Pe lângă partea distractivă, Wayne Nugent s-a gândit la o modalitate prin care oamenii să își mărească veniturile în timp ce se distrează și își trăiesc viața, așa cum visează să o facă. Astfel, prin intermediul acestui concept unic, ce funcționează la nivel internațional, fondatorul a reușit să schimbe viața la aproape trei milioane de oameni. De aceea, tot mai mulți oameni se alătură companiei cu fiecare secundă care trece, pentru a-și dezvolta viața spirituală, fizică, emoțională, intelectuală și financiară.

„Am muncit din greu pentru a crea un mediu sănătos, pentru a construi o echipă de oameni cărora le pasă unul de celălalt, de comunitățile în care trăim și de lume în general. Este un stil de viață. Este conceput pentru a descompune frontierele și a transcende limitele. WorldVentures nu este doar o companie la care să se alăture doar pentru a câștiga bani, ci atinge fiecare aspect al vieții noastre.

Ideea din spatele WorldVentures este: „Să facem echipă, să ne valorificăm reciproc punctele forte, să ne depășim punctele slabe și să creem un nou mod de lucru care să ne avantajeze propria viață și viața familiilor noastre.””, a mai punctat Wayne Nugent.

Pe cât este de frumos să primești, pe atât de frumos este să și oferi

Așadar, compania a creat și WorldVentures Foundation, prin care membrii clubului pot să meargă în diferite regiuni ale lumii să ofere o mână de ajutor celor aflați la nevoie. Aceste acte caritabile au ajuns și la urechile cunoscutei producătoare TV, Oprah Winfrey, care a felicitat compania într-una din emisiunile sale și pe toți cei implicați în ajutorarea celor nevoiași.

You Should Be here, invitație la distracție

Micul semn albastru pe care este inscripționat You Should Be Here (Ar trebui să fi și tu aici) este prezent în mai toate fotografiile membrilor și este ca o invitație la distracție și în vacanțe pentru cei care încă nu au auzit de club sau încă nu sunt membri.

Un sistem de training, high-class

WorldVentures pune la dispoziția membrilor și cele mai calitative training-uri, ce vizează atât partea de dezvoltare personală cât și îmbunătățirea abilităților de leadership, business, comunicare, relaționare interumană, psihologie, lifestyle și marketing. Așadar, compania are toate uneltele necesare pentru ca cei care vor să obțină libertate financiară să reușească. În fiecare an se țin șase training-uri internaționale, cu cei mai buni și calificați traineri, iar la nivel național sunt mult mai frecvente, însă calitatea rămâne aceeași. Având în vedere că ne aflăm într-o eră digitală, ce avansează de la an la an, WorldVentures a creat și un sistem de training online, de care se poate bucura oricine este membru.

WorldVentures a cunoscut un succes masiv pe piața din România

În ianuarie 2017, WorldVentures s-a lansat oficial și pe piața din România, în cadrul unui eveniment susținut la Sala Palatului, unde au fost prezenți Trupa Holograf, Președintele și Vicepreședintele clubului și peste 4000 de români entuziasmați de serviciile oferite de acest club. De atunci s-au alăturat acestui concept peste 30.000 de români iar numerele cresc de la zi la zi.

Prin intermediul unei aplicații, membrii clubului DreamTrips pot accesa pachete de vacanță, construite astfel încât să ofere o experiență de vis membrilor, având cazările doar în hoteluri de 4 sau 5 stele, o gazdă care are grijă de membri și o recepție specială, toate acestea venind cu garanția celui mai bun preț din piață.

Conceptul DreamTrips a creat un impact major și în industria turismului din România, deja fiind organizate zeci de vacanțe anual la noi în țară, unde suntem vizitați de mii de oameni din toată lumea. Spre exemplu, WorldVentures a încheiat un parteneriat cu Hotelul Alpin din Poiana Brașov, care a devenit în 2018 cea mai vizitată destinație din Europa în acest club.

