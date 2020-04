Omul de știință care duce robotica la un alt nivel. Daniela Rus, cercetătorul care a atins un nou nivel de performanță

ercetător, profesor de inginerie electrică și informatică şi director în cadrul Laboratorului de Computer Science şi Inteligenţă Artificială (CSAIL) al MIT (Massachusetts Institute of Technology), prodecan pentru cercetare în cadrul Stephen A. Scharzman College of Computing – una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare din lume în domeniul computerelor, speaker la evenimente internaționale cu tematică IT&C, Daniela Rus este un om de știință complex, cu proiecte și cunoștințe remarcabile în robotică, știința datelor și inteligență artificială. Daniela Rus a studiat și și-a construit cariera în Statele Unite ale Americii (SUA), unde a obținut și doctoratul în informatică la Cornell University (New York) și este membru al Academiei Naționale de Inginerie și al Academiei Americane de Artă și Știință.