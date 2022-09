Prințul William „a crezut întotdeauna că fratele său va fi sprijinul său” și se luptă să-l ierte pe Prințul Harry, afirmă un autor regal. Katie Nicholl, autoarea cărții „The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, crede că este puțin probabil că noul Prinț de Wales să uite și să lasă în urmă trecutul, potrivit Coventrytelegraph.

DailyMail a publicat pasaje din această carte, în care Katie Nicholl spune că „William pur și simplu nu-l poate ierta pe Harry, nu doar pentru comportamentul său și ceea ce a făcut, ci pentru cum a făcut. Uitați-vă la cât de mult depinde acum de William!”.

A crezut că Harry va fi sprijinul lui. Acum este singur!

Mulți au crezut că există un licăr de speranță pentru relația lor, după ce păreau uniți, unul lângă altul, după moartea bunicii lor, Regina Elisabeta a II-a. Dar autoarea susține că supărarea lui William este profundă: „Întotdeauna a crezut că Harry va fi sprijinul lui. Acum este singur. Slavă Domnului că o are pe Kate alături”.

Nicholl analizează prăpastia tot mai adâncă dintre ducii de Sussex și alți membri ai Familiei Regale, ca urmare a deciziei lui Harry și a lui Meghan Markle de a renunța la tot și a începe o nouă viață în SUA. După care, interviul acordat lui Oprah Winfrey a pus capac.

Meghan, o nouă amenințare voalată la adresa familiei regale

Recent, în alt interviu controversat pentru revista The Cut, Meghan a spus că e nevoie de „mult efort” pentru a ierta și a dat de înțeles că poate „spune orice”. Afirmația sa a fost văzută ca o nouă amenințare voalată la adresa familiei regale.

Ducesa de Sussex a susținut că ceea ce și-a dorit cuplul, de fapt, a fost libertatea financiară, pe care alți membrii ai familiei au dobândit-o. Mai mult decât atât, Harry ar fi sugerat că „unii membrii ai familiei nu pot lucra și trăi împreună”, Meghan susținând că „soțul meu și-a pierdut tatăl”, pe Prințul Charles.

„Ușurați” când Harry și Meghan și-au anunțat decizia

Nicholl a mai scris în cartea care urmează să fie publicată în curând, că noul Prinț de Wales, William, și soția Kate, s-au răsuflat oarecum „ușurați” când Harry și Meghan și-au anunțat decizia de a se muta în SUA, deoarece au simțit că „ drama a dispărut”.

Se pare că Prințul de Walles, William, care urmează acum în succesiunea tronului, a organizat o reuniune, cunoscută sub numele de „Summitul Anmer”, pentru a discuta despre viitorul familiei regale în urma mutării lui Harry lui în Statele Unite.