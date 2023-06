Codul Rutier se schimbă și devine extrem de drastic pentru cei care nu-l respectă. Astfel, persoanele care urcă la volan fără permis de conducere, sub influența alcoolului sau a drogurilor și provoacă accidente mortale vor face direct închisoare, potrivit unui proiect de lege dezbătut marți, 27 iunie, în Parlament.

Inițiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc, documentul prevede că, în astfel de cazuri, instanțele nu vor mai putea pronunța suspendarea executării pedepsei.

„Să nu ne gândim la cei care beau și se urcă la volan, ci la familiile victimelor care de 5 ani de zile fac ca România să fie pe primul loc în Europa la numărul de morți în accidente rutiere”, a declarat Robert Cazanciuc.

Prevenția are un rol important pentru evitarea unor tragedii pe șosele, atrage atenția deputatul UDMR, Benedek Zakariás, potrivit Rador.

„Când facem astfel de propuneri legislative, când mărim aceste sancțiuni, uităm tot timpul de o problemă: lipsa prevenției. Nu există nici măcar ca secțiune sau ca în articol să dispună să discute, să vorbească despre prevenție în Codul Rutier”, spune Benedek Zakariás.

Acest proiect este cunoscut drept „Legea Anastasia”

Actul normativ ce înăsprește pedepsele pentru cei care provoacă accidente mortale este cunoscut ca Legea Anastasia, după numele fetiței de 4 ani care a fost omorâtă de o șoferiță fără permis, anul trecut, chiar de Ziua Copilului. Votul final este programat miercuri, 28 iunie, în plenul Camerei Deputaților, ca for decizional.

Inițiativa legislativă, depusă de aleși ai PSD și PNL, dar susținută cu largă majoritate, e un răspuns care vine să repare post-mortem memoria persoanelor ucise în accidente rutiere de șoferi care se urcă la volanul autovehiculelor după ce au consumat alcool, droguri sau fără a deține drept de conducere, potrivit aleșilor care susțin proiectul de lege.

Modificarea adusă este aceea că în urma unei ucideri din culpă din cauza conducerii unui autovehicul fără permis sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe interzise nu mai poată fi aplicată condamnarea cu suspendare, cum permite Codul penal în prezent, ci este prevăzută pedeapsă cu executare, pentru concurs de infracțiuni.

Inițiativa a fost adoptată de senatori cu 111 de voturi „pentru”, fără niciun vot contra sau abținere. „Nu limităm dreptul judecătorului ce pedeapsă să aplice. E răspunsul Parlamentului la revolta publică, ce nu are cum să nu fie îndurerată. Oamenii sunt îndurerați când le mor semenii, iar cei care le fac sunt liberi să urce din nou la volan”, a subliniat Robert Cazanciuc în plenul Senatului, explicând că adoptarea legii nu este suficientă, fiind nevoie de modificarea Codului rutier.

Social-democratul a arătat, totodată, că 20.000 de persoane sunt în fiecare an trimise în judecată în România pentru conducerea fără permis, sub influența alcoolului sau a drogului. În același timp, România este pentru al cincilea an consecutiv pe primul loc la numărul de decese în accidente rutiere.

„Cei care cred că pot conduce un autovehicul fără permis, băuți sau drogați trebuie să știe că vor merge direct la închisoare în situația în care vor produce un accident rutier soldat cu victime”, a mai subliniat Robert Cazanciuc.

Proiectul poate fi adoptat rapid

Proiectul de lege este în procedură de urgență, ceea ce înseamnă că poate să treacă repede și de Camera Deputaților. În cazul adoptării rapide a proiectului, realizabilă și într-o săptămână, termenul pentru sesizare la CCR e de doar două zile, nu trei zile ca în procedura clasică. Însă inițiativa a avut consens pe bandă rulantă, fiind avize pozitive de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, dar și raport favorabil în unanimitate de la comisia juridică.

„Îmi doresc ca și deputații să dezbată și să adopte cu celeritate această modificare a Codului Penal, în condițiile în care, de când am reinițiat acest proiect legislativ, crimele continuă să fie produse pe drumuri de oameni inconștienți care se urcă la volan beți sau drogați ori fără permis”, le-a transmis Cazanciuc aleșilor din Cameră, pentru a urgenta inițiativa.

„Nu e suficientă adoptarea acestei legi. Va trebui să modificăm și Codul rutier, astfel încât cei care fac asemenea accidente să nu se mai urce niciodată la volan” a mai spus Robert Cazanciuc.