Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat că a avut o întâlnire cu șeful armatei, Valeri Zalujni. Cu această ocazie, el a subliniat necesitatea unor modificări în conducerea armatei țării sale.

Cu toate acestea, președintele a menționat că fostul comandantul şef al armatei Kiev, Valeri Zalujni, ar trebui să continue să facă parte din echipa lui, conform informațiilor furnizate de Reuters.

‼️ Volodymyr Zelenskyy officially announced that he appointed Oleksandr Syrskyi as the new commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/zNidGclLiD

— NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2024